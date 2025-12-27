Cozonac de 59 lei, cadoul de Crăciun al lui Bolojan pentru miniștri

În Ajunul Crăciunului, Ilie Bolojan, cunoscut drept «premierul austerității», a ales să le ofere membrilor cabinetului său cozonaci Babka.

Producătorul acestui preparat este o firmă din Oradea, oraș în care Bolojan a fost primar mai mulți ani, conform informațiilor publicate de Profit.ro și citate de Gândul.

Gestul a atras atenția și prin prețul produsului ales. Pe site-ul oficial al firmei Piața9, un cozonac Babka de 450 de grame costă 59 de lei.

În comparație, programul guvernamental „Masă Sănătoasă” pentru elevi, care își propune să combată abandonul școlar, prevede un buget de doar 15 lei pe zi per elev pentru un meniu. Programul va continua și în 2026, cu o alocație zilnică mărită cu 10%, ajungând la 16,5 lei pentru fiecare beneficiar. Bugetul total alocat acestui program este estimat la 1,53 miliarde de lei, iar durata sa va acoperi 171 de zile de curs.

Cât despre voucherele de încălzire, Guvernul a decis să aloce și în 2026 un ajutor de 50 de lei pentru persoanele vulnerabile. O sumă mai mică decât costul unui singur cozonac Babka oferit de premier miniștrilor săi, mai remarcă jurnaliștii Gândul.

Ce le aduce românilor „Ordonanța trenuleț”

Guvernul a adoptat, marți seară, noua „Ordonanță-trenuleț”, care va reduce anumite cheltuieli, va amâna altele și va reglementa aspecte până la aprobarea bugetului pe 2026.

Potrivit proiectului, se propune înghețarea pensiilor și indemnizațiilor, inclusiv a pensiilor de serviciu, care nu vor fi actualizate în 2026. Totuși, pensiile de urmaș nu sunt incluse în această măsură, ceea ce permite actualizarea lor conform ratei medii anuale a inflației.

În plus, cheltuielile birourilor parlamentare vor fi reduse cu 10%, iar subvențiile acordate partidelor politice și minorităților naționale vor fi diminuate cu același procent.

Schimbări în impozitarea companiilor și a capitalului

Proiectul prevede o reducere treptată a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), care va scădea de la 1% la 0,5% în 2026, urmând să fie eliminat complet în 2027. Tot din 2027, impozitul suplimentar din sectoarele petrol și gaze naturale (ICAS) va fi abrogat, la fel și impozitul pe construcții.

În cazul microîntreprinderilor se va aplica o cotă unică de impozitare de 1% din 2026, iar regulile pentru plafonul de încadrare și determinarea bazei impozabile vor fi ajustate.

Creșterea impozitului pentru anumite venituri

Veniturile obținute de asociați sau participanți la persoane juridice din avantaje precum bunuri, servicii sau plăți peste prețul pieței vor fi impozitate cu 16%, față de 10% în prezent. Această modificare, care aliniază impozitul la nivelul aplicat dividendelor, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Impozitul va fi reținut în continuare la sursă.

În ceea ce privește salariul minim brut, Guvernul propune scutirea de impozit și contribuții pentru 300 de lei pe lună în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și pentru 200 de lei pe lună între 1 iulie și 31 decembrie 2026. Această măsură se aplică exclusiv salariaților cu normă întreagă și venituri brute de până la 4.300 de lei în prima jumătate a anului și 4.600 de lei în cea de-a doua.

Ordonanța-trenuleț stabilește pentru 2026 noi cote de repartizare a impozitului pe venit către autoritățile locale, cu un regim special pentru municipiul București. De asemenea, autoritățile locale vor putea contracta împrumuturi din Trezorerie, în limita a 700 de milioane de lei, pentru diverse proiecte, inclusiv pentru termoficare și PNRR.

Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis mesaj RO-Alert

 1 comentariu
Comentarii (1)
symy 27.12.2025, 16:31

Poate Iesea mai ieftin cu COLIVA SI O LUMANARE;))))))))))))

Cum pot tinerii să-și construiască un viitor financiar sigur încă din primii ani de independență. Sfaturi din partea unui consultant fiscal
Exclusiv
Știri România 14:00
Cum pot tinerii să-și construiască un viitor financiar sigur încă din primii ani de independență. Sfaturi din partea unui consultant fiscal
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis mesaj RO-Alert
Știri România 13:28
Incendiu puternic la un depozit de pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost emis mesaj RO-Alert
Ce relație are Paula Chirilă cu fiica ei, în vârstă de 16 ani. „Părem două bune prietene. Nu uit că eu sunt părintele"
Stiri Mondene 14:26
Ce relație are Paula Chirilă cu fiica ei, în vârstă de 16 ani. „Părem două bune prietene. Nu uit că eu sunt părintele"
Ramona Olaru i-a dat replica lui Alex Bodi după ce acesta a atacat-o în mediul online. „Mi se pare absolut ireal. O să mă ocup de asta pe cale legală"
Stiri Mondene 13:13
Ramona Olaru i-a dat replica lui Alex Bodi după ce acesta a atacat-o în mediul online. „Mi se pare absolut ireal. O să mă ocup de asta pe cale legală"
Cătălin Oprișan și ce nu a mai spus până acum despre FCSB și Becali: „100.000 de euro! Unde au ajuns banii, ce s-a întâmplat cu ei?”
GSP.ro
Cătălin Oprișan și ce nu a mai spus până acum despre FCSB și Becali: „100.000 de euro! Unde au ajuns banii, ce s-a întâmplat cu ei?”
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
GSP.ro
„Hagi s-a supărat foarte tare pe mine!” » Retras la 25 de ani, fostul internațional explică de ce n-a putut lucra cu „Regele”: „N-am avut răbdare!”
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
CCR decide duminică soarta legii pensiilor magistraților. Ce s-ar întâmpla dacă ar primi un nou verdict de neconstituționalitate
Politică 08:18
CCR decide duminică soarta legii pensiilor magistraților. Ce s-ar întâmpla dacă ar primi un nou verdict de neconstituționalitate
Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru când s-a mutat în București: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta"
Politică 27 dec.
Care a fost primul job al Mirabelei Grădinaru când s-a mutat în București: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta"
