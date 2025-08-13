Vadim Skibițki, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării din Ucraina, a declarat că Moscova își propune ca, în 2025, să fabrice cel puțin 79.000 de drone kamikaze Shahed.

„Din păcate, Federația Rusă poate accelera producția de vehicule aeriene fără pilot. Obiectivele lor sunt clare: 79.000 de drone de tip „Shahed”, dintre care 40.000 de unități „Geran-2”, 5.700 „Garpiya-1“ și aproximativ 34.000 de „Gerbera” și alte ținte false”, a precizat Vadim Skibițki.

Creșterea producției este susținută prin deschiderea unor noi linii de fabricație la Ijevsk și Elabuga și printr-un efort de substituire completă a componentelor importate.

„Astăzi, fuselajul și motorul cu ardere internă sunt produse în Rusia. Sistemul de navigație este, în mare parte, fabricat local, cu excepția cipurilor și a microelectronicii. Antenele, de tip „Kometa”, sunt tot rusești, ceea ce le ajută să reducă vulnerabilitatea la războiul electronic”, a explicat oficialul GUR.

Potrivit acestuia, Rusia urmărește să devină autosuficientă în producția acestui tip de armament, iar Ucraina are ca obiectiv împiedicarea acestui plan, inclusiv prin lovituri la mare distanță asupra facilităților de producție.

Aceste acțiuni sunt desfășurate în conformitate cu standardele NATO de identificare și neutralizare a țintelor, care includ atât atacuri cinetice, cât și metode non-cinetice, precum sabotajul și perturbarea producției.

