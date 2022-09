Pe Twitter, au fost publicate joi mai multe imagini, care arată pregătiri intense lângă Catedrala Sf. Vasile din Piața Roșie, din centrul Moscovei.

Este de așteptat ca acolo să aibă loc un eveniment dedicat rezultatelor referendumurilor privind alipirea la Rusia a Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson.

”Moscova se pregătește pentru un fel de concert la Piața Roșie pentru a celebra referendumurile false din Ucraina”, a scris un utilizator, în descrierea care însoțește imagini din Piața Roșie, pe Twitter.

Moscow preparing meeting concert at Red square to celebrate Fake #referendums in #Ukraine



But I think these territories will not be accepted to #Russia because they can’t hold and Ukraines forces taking them back every day.. pic.twitter.com/nqvrCJFUnE