Fetele tinere sunt atrase prin reclame din mass-media, pe rețele sociale și chiar prin site-uri de întâlniri, iar după orele de la un colegiu local, ele asamblează drone-kamikaze de tipul celor iraniene Shaded pentru armata rusă.

Tânăra keniancă Otieno: „Ucrainenii au vrut să ne intimideze, dar au eșuat”

După recentul atac ucrainean de la Alabuga, tânăra Otieno Makrin Ochieng a declarat, într-un videoclip publicat pe pagina oficială „SEZ Alabuga”. că a venit din Kenya pentru a studia la „Politehnică”, specializarea în „management hotelier”.

„Totul este în regulă acum. Dar oamenii care ne-au atacat astăzi căminul sunt niște adevărați barbari, merită o condamnare serioasă. Au vrut să ne intimideze, dar au eșuat. Alabuga este puternică și vom face față”, a spus ea.

„Alabuga is a strong place and we will get through this” ✊🏻✊🏻✊🏻 pic.twitter.com/QGO2Nb6xnN — Alabuga (@sezalabuga) April 3, 2024

Canalul de Telegram al SEZ Alabuga a precizat că 3 UAV-uri ucrainene au atacat căminul din orașul Ielabuz și cel puțin 12 persoane, toți studenți, au fost rănite.

Cu toate acestea, ucraineii au nu au vizat căminele, ci locul de producție de drone „Shahed”, notează „Vocea Americii”.

„Scopul atacurilor ucrainene este de a opri producția lor”, au comentat utilizatorii, chiar sub postarea oficială a SEZ Alabuga, trimițând linkuri către articole ale serviciului rus al BBC și ale site-ului rusesc de investigații The Insider.

Drone, după orele de curs

Faptul că studenții de la de Politehnica Alabuga asamblează drone Shahed în Tatarsstan a fost dezvăluit, vara trecută, de două proiecte jurnalistice de investigație rusești, „Protocol” și „Rozvorot”, care au aflat că, după orele de curs, tinerii asamblează drone pentru armata rusă. Și Washington Post a scris despre acest subiect

Dar nu doar studenții ruși sunt implicați în producția de drone, ci și tinerele din Africa, recrutate pentru a se muta în Federația Rusă prin anunțuri în mass-media și pe rețelele de socializare.

Cercetătorii internaționali susțin că mass-media precum Sputnik și RT și-au extins recent în mod activ prezența în țările africane, unde încearcă să prezinte o imagine pozitivă a țării agresoare.

„Alabuga Start” participants are required to work more than study. In a nearby facility, students are involved in the mass production of what the college calls „boats.” 6/ pic.twitter.com/T8TI4tsEox — Oleksandr Polianichev (@OPolianichev) April 4, 2024

Anunț în presa africană: „Cazare și studii gratuite într-un oraș turistic cu o istorie milenară“, plus salariu atrăgător

Articolele rusești sunt apoi retipărite de presa africană, care face reclamă pentru „cazare și studii gratuite” în Federația Rusă, educație și locuințe subvenționate într- un „oraș turistic cu o istorie de 1.000 de ani”.

Tinerelor africane cu vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani li se oferă un loc de muncă într- o fabrică modernă de materiale compozite. cu un salariu care începe de la 580 de dolari. Să adăugăm că aceasta este o sumă mai mult decât atractivă. Afriquemedia.tv în august 2023:

Potrivit experților, salariul mediu în țările africane este de 290 de dolari în Zambia, 228 dolari în Ghana, 176 dolari în Guineea, 118 dolari în Senegal, 111 dolari în Coasta de Fildeș sau 45 dolari în Gambia.

Recrutare pe site-urile de întâlniri, cu tete scrise personale de directorul zonei economice speciale

Aceste metode de ademenire s-au dovedit a nu fi foarte eficiente, așa că recrutorii au trecut curând la site-uri de întâlniri, precum Tinder și Badu.

Recrutorii au fost studenții de la „Alabuga Polytechnic”, cărora li s-au deschis conturi premium pe aplicațiile de întâlniri. Directorul general al zonei economică speciale, Timur Șigivaleev, a scris personal textele pe care studenții le-au trimis tinerelor. El a sugerat unde și ce emoticoane să pună în mesaje!

Au fost ales doar tinere sub 22 de ani, deoaarce Șigivaleev credea că băieții africani „pot fi prea agresivi și periculoși”.

În toamna lui 2022, rușii au reușit să atragă aproximativ 20 de tinere africane din Uganda, Etiopia, Nigeria și Tanzania.

Imediat după sosirea lor, au fost izolate de restul studenților și au fost construite spații separate de studiu și locuit. Iar femeile africane, care inițial spălau pe jos, au trecut la asamblarea de drone, spun jurnaliștii ruși.

Această muncă, conform datelor lor, și 12 ore

Campania de recrutare a femeilor africane a fost legată de războiul împotriva Ucrainei, potrivit anchetatorilor „Protokol”, deoarece, în 2022, SEZ Alabuga și-a luat „la revedere” de la speranța de a atrage investiții străine în proiectul tehnologic planificat „să depășească performanțele lui Elon Musk”. În plus, pentru a evita mobilizarea angajaților, zona specială a semnat un contrat de apărarea de stat.

„Discriminare rasială și de gen”

După cum spune Oleksandr Polianicev , un cercetător ucrainean al Imperiului Rus și al colonialismului de la Universitatea Sedertern din Suedia, proiecte precum „Alabuga” arată „discriminările rasiale și de gen în Rusia modernă”.

”Toate acestea sunt clișee și practici infame care au originile lor în contextele coloniale ale secolului al XIX-lea și al XX-lea”, a spus cercetătorul, pentru Vocea Americii.

Kimberly St. Julian-Vernon, o cercetătoare americană pe probleme de rasă și experiența oamenilor de culoare din fosta URSS, consideră că Uniunea Sovietică și-a cultivat imaginea în Africa de ani ca o țară care „ajută” cu abnegație țările africane care sufereau de colonialismul occidental.

În prezent, Federația Rusă profită de frica sau durerea tinerelor africane, care „au oportunități limitate acasă și sunt adesea migrante din cauza războiului sau a distrugerii economice”.

Vernon adaugă că Federația Rusă însăși creează aceste circumstanțe în Africa sau le folosește, așa cum a fost cazul în Mali și Republica Centrafricană.

What is not new is Russia's floating training and education opportunities to friendly African countries. This has been a staple of Soviet and contemporary Russian foreign policies toward Africa (and the Eastern Bloc before 1990). 3/ — Kimberly St. Julian-Varnon (@ksvarnon) April 5, 2024

Și-au făcut publicitate și în Times Square din New York

În căutare de forță de muncă, în 2022, „Alabuga” și-a făcut reclamă pe o clădire din celebra Times Square, centrul Manhattanului, unde a fost proiectată o reclamă în limba rusă, cu textul „Alabuga. E timpul să reveniți acasă”.

Alabuga este o zonă economică specială (SEZ) de tip industrial și de producție din Rusia, cu o suprafață de 20 de kilometri pătrați. Cea mai mare zonă de acest fel din Rusia, Alabuga este situată în districtul Ielabujiski din Republica Tatarstan, iar acționarii sunt statul rus (66%) și Ministerul Proprietății din Tatarstan (34%).

O zonă economică specială este o regiune cu o legislație economică diferită de legislația în vigoare în țara din care face parte. În aceste domenii este garantată posibilitatea de a deroga de la legislația existentă în cadrul politicilor naționale obișnuite. Zonele economice speciale sunt de obicei create pentru a atrage mai multe investiții străine.

