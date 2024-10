„Eliberarea orașului Vuhledar poate fi considerată un fapt împlinit, deși curățarea completă a orașului va dura încă mai mult de o zi. Aceasta înseamnă că deja mâine presiunea asupra ultimei linii de apărare inamică din zona Bogoiavlenka-Novoukrainka va crește considerabil”, a scris bloggerul militar pro-rus Yurii Podoliaka.

Informații despre cucerirea Vuhledarului au apărut și pe canalele Telegram ale „corespondentului de război” Rybar și Komsomolskaya Pravda, Alexander Kots. Totuși, Kots precizează că în oraș sunt încă prezenți luptători ai Forțelor Armate ale Ucrainei.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 1, 2024

„Anii de luptă pentru Vuhledar s-au încheiat în cele din urmă cu succes, nu în ultimul rând datorită «aventurii Kursk» a inamicului, care a îndepărtat forțe și mijloace semnificative ale Forțelor Armate ale Ucrainei, dar, în același timp, nu a forțat Forțele Armate Ruse la o redistribuire de urgență a unităților sale de atac din Donbas”, se arată într-un mesaj al canalului de Telegram Osvedomitel.

Peste 100 de civili încă se mai află în oraș

Șeful administrației regionale din Donețk, Vadim Filashkin, a declarat că soldații lui Putin sunt „practic deja în centrul orașului”. El a adăugat că autoritățile au reușit să evacueze toți copiii, dar că 107 persoane se află încă în oraș.

Forțele ruse au încercat să cucerească orașul încă din februarie 2022, de-atunci aproape toate clădirile fiind distruse. Înainte de invazia rusă, în Vuhledar locuiau circa 15.000 de persoane.

În prezent, ținta principală a armatei ruse este Pokrovsk, care este centru de aprovizionare pentru trupele ucrainene din Donbas. În cazul în care acest oraș pică în mâinile rușilor, alte mari orașe sunt amenințate, precum Sloviansk și Kramatorsk.

Denis Filashkin, președintele Administrației Regionale de Stat Donețk, a menționat că există încă oameni în Vuhledar, dar este aproape imposibil să li se ofere ajutor umanitar din pricina situației dificile din oraș.

„Acum inamicul este aproape în centrul orașului. Prin urmare, este foarte dificil pentru autorități, pentru unitățile de poliție să ajungă la acești oameni care se află în oraș”, a susținut el, conform Focus.ua.

În imagini apărute pe X poate fi văzut atacul lansat de forțele ruse asupra orașului Vuhledar.

Horrific footages from Vuhledar: Russia is actively using "scorched earth" tactic pic.twitter.com/yZZvGtRal1 — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2024

„O pierdere strategică” pentru Ucraina

Analistul militar Boris Rozhin a susținut că soldații ucraineni s-au retras spre nordul orașului, în timp ce a afirmat că soldații ruși au înregistrat ceea ce a caracterizat drept „un succes operațional important”.

Vuhledar, un oraș minier, este unul dintre punctele-cheie ale regiunii Donețk. Expertul militar Vasili Dandikin a precizat că prima încercare a forțelor ruse de a captura orașul a avut loc în toamna anului 2022, conform Bitnews Today.

Pe de altă parte, cotidianul american The New York Times a spus că înfrângerea suferită de ucraineni în acest oraș ar fi „o pierdere strategică” și „o lovitură simbolică”.

„O înfrângere în Vuhledar ar fi atât o pierdere strategică pentru armata ucraineană, cât și o lovitură simbolică, având în vedere rolul central pe care acest oraș l-a jucat în limitarea atacului rusesc”, a notat publicația.

Locotenentul superior Dmitri, un luptător din Brigada 72 Mecanizată, a declarat că situația a devenit critică atunci când forțele ruse au cucerit două mine care serveau drept baze la nord-est de oraș, conform Unian.

