Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional!

„Momentul crimei brutale a invadatorilor a fost înregistrat de o dronă. Rușii au împușcat trei luptători ucraineni neînarmați de la una dintre unitățile învecinate”, a transmis Brigada 12 Forțe Speciale a Gărzii Naționale „Azov”.

Ulterior, soldații brigăzii a 12-a forțe speciale „Azov”, împreună cu militari din batalionul 49 de asalt, l-au capturat pe unul dintre rușii „care au comis această atrocitate”.

