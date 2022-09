Robotul e folosit pentru a ajuta la evacuarea civililor răniți din zonele bombardate din Ucraina, dar el poate suferi modificări și înarmat poate lua parte activ la lupte.

Numit THeMIS, vehiculul terestru controlat de la distanță este fabricat de o firmă din Estonia, Milrem Robotics. Un purtător de cuvânt al companiei a declarat publicației de apărare Janes că cel puțin o unitate a fost livrată în Ucraina, unde este folosită pentru a transporta asistență medicală și pentru a transporta civili răniți.

Compania a spus că sistemul poate fi, de asemenea, „configurat rapid de la a avea o funcție de transport până la a fi armat”, permițându-i să fie utilizat în operațiuni de luptă. Textele promoționale subliniază capacitatea sa de a transporta victime pe câmpul de luptă, precum și cartușe de mortier și alte muniții.

Un purtător de cuvânt al Milrem Robotics nu a comentat informațiile despre livrările viitoare, sau dacă acestea ar putea include vehicule pregătite pentru luptă.

„Există niște planuri, dar putem vorbi despre ele când sistemele sunt în Ucraina”, a declarat pentru Insider Gert Hankewitz, directorul de marketing și control al exporturilor companiei.

⚙️A military robot was presented in Kyiv



„TheMIS” is a development of the Estonian company Milrem Robotics. It is designed to take out wounded soldiers from under fire. pic.twitter.com/pWdNZhdgIH