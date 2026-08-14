Evenimentul, prezentat de Mastercard, se va desfășura în perioada 29-30 septembrie la Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center. Aflat la a treia ediție, summitul va reuni peste 2.500 de participanți internaționali, fondatori de companii, cercetători și decidenți politici.

Agenda conferinței este construită în jurul a nouă piloni principali, acoperind subiecte esențiale pentru viitorul economic al regiunii: de la aplicarea inteligenței artificiale în business și securitate cibernetică, până la comerț digital, leadership și tranziția către o economie verde.

Ryan Reynolds vorbește despre antreprenoriat, iar Diella, despre Guvernarea AI

Prezența actorului Ryan Reynolds pe o scenă din România reprezintă o premieră. Pe lângă cariera sa de la Hollywood, Reynolds s-a remarcat ca un antreprenor de succes în proiecte precum Maximum Effort, Aviation Gin sau Mint Mobile. La București, el va aborda teme precum construirea de branduri, leadershipul, stăpânirea anxietății și curajul de a lua decizii majore în afaceri.

Unul dintre cele mai așteptate momente este participarea Diellei. Lansată inițial în 2025 ca asistent virtual pentru serviciile publice din Albania, Diella a fost ulterior numită ministru de stat pentru Inteligență Artificială. Prezența sa ridică o dezbatere profundă pentru societatea modernă: ce se întâmplă atunci când tehnologia depășește statutul de simplu instrument de lucru și preia un rol instituțional oficial?

Lui Reynolds și Diellei li se alătură dr. Anna Lembke, profesor la Stanford University School of Medicine și autoarea volumului Dopamine Nation. Aceasta va analiza economia atenției și modul în care expunerea continuă la stimuli digitali schimbă procesul decizional în afaceri și în viața de zi cu zi.

Lideri de la FMI, McLaren Racing, INSEAD și din sectorul bancar

Summitul de la București aduce la aceeași masă reprezentanți ai unora dintre cele mai influente organizații mondiale. Printre aceștia se numără Kelly Devine (președinte Mastercard Europe), Louise McEwen (Chief Marketing Officer la McLaren Racing) și Richard K. LaTulip (fost agent special al U.S. Secret Service și expert în securitate cibernetică).

Perspectiva economică va fi analizată de Carlos Mulas-Granados, reprezentant regional al FMI, și de Ilian Mihov, fostul decan al școlii de afaceri INSEAD. Din mediul de business local și regional participă Ömer Tetik, CEO al Băncii Transilvania, Tsvetanka Mintcheva (UniCredit Bulbank), Dana Dima (BCR), precum și Delina Ibrahimaj, ministrul economiei și inovării din Albania.

Potrivit organizatorilor, scopul Impact SEE este de a funcționa ca o punte directă între companiile din Europa de Sud-Est și investitorii internaționali. Formatul pune un accent deosebit pe sesiunile de networking executiv, oferind un spațiu în care decidenții din afaceri și din sectorul public pot iniția parteneriate strategice direct în cadrul conferinței. Lista finală a speakerilor și detaliile despre acces sunt disponibile pe platforma oficială a evenimentului.

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