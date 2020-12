Revelionul este sărbătorit în 38 de zone orare, iar între obiceiurile pe care oamenii din diferite părţi ale lumii le adoptă cu acest prilej, sperând ca noul an să le fie unul bun, se numără bătăile în stradă, spargerea farfuriilor, arderea unor păpuşi, dar şi vizitarea şi chiar dormitul în cimitire. La aceeași oră cu România, noul an este întâmpinat în alte 32 de ţări.

Oamenii pot ajunge cu avionul din Samoa în Samoa Americană, după un zbor cu durata de o oră, astfel încât să sărbătorească Revelionul de două ori.

Pentru că fusul orar a fost schimbat în 2011, Samoa a devenit prima ţară care sărbătoreşte noul an, şi nu ultima.

