Funcții bazate pe inteligența artificială

Galaxy A56 5G include un set de funcții AI numite „Awesome Intelligence”. Acestea includ Circle to Search with Google, care permite căutări rapide direct pe ecran, și Best Face, o funcție care optimizează fotografiile de grup.

Object Eraser este o altă funcție utilă care elimină elementele nedorite din imagini.

Iată că vedem și pe gama mid-range de la Samsung, așa cum am văzut la gamele similare de la Oppo, Honor sau Xiaomi introducerea AI pe telefoane mai ieftine. De asemenea, încă de la anunțul oficial pentru noua gamă Galaxy A se știa că aceste funcții de Inteligență Artificială vor exista pe aceste telefoane.

Specificații tehnice pentru gama Galaxy A

Modelele Galaxy A56 5G și Galaxy A36 5G sunt echipate cu ecrane Super AMOLED de 6,7 inchi. Toate cele trei modele au camere triple de 50 MP și baterii de 5.000 mAh.

Seria beneficiază de actualizări software timp de până la șase ani și protecție IP67 împotriva apei și prafului.

Samsung Galaxy A56: Disponibilitate și oferte

Noile modele sunt disponibile pentru achiziție prin intermediul operatorilor, retailerilor și pe site-ul oficial al producătorului.

De asemenea, Samsung spune că la achiziționarea oricărui model din noua serie, clienții beneficiază de upgrade de capacitate de stocare la preț special și 30% discount pentru asigurarea Samsung Care+.

Recomandări Schema prin care România a fost invadată de carburanți produși din petrol rusesc – INVESTIGAȚIE

Oferta este valabilă în perioada 24 aprilie – 8 aprilie și include și protecție împotriva daunelor accidentale și/sau furt.

Samsung Galaxy A56 și Galaxy A36: Prețuri pentru Europa

Galaxy A36 128GB: 379 euro

Galaxy A36 256GB: 449 euro

Galaxy A56 128GB: 479 euro

Galaxy A56 256GB: 529 euro

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Cutremur în România astăzi, 24 martie 2025. Ce magnitudine a avut

Urmărește-ne pe Google News