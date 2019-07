De Răzvan Mihalașcu,

Telefonul cu ecran pliabil care se transformă în tabletă trebuia să ajungă pe piață în aprilie, însă lansarea a fost amânată deoarece au fost semnalate probleme cu display-ul, relatează CNN.

Samsung a anunțat că a făcut „îmbunătățiri” modelului care ar urma să fie vândut cu aproape 2.000 de dolari pe „piețe selecte”.

Sud-coreeni vor să lanseze telefonul pliabil înaintea competitorilor acestora.

Îmbunătățirile au implicat mărirea stratului de protecție în așa fel încât acesta să nu poată fi înlăturat, precum și întărirea zonei de pliere cu elemente de protecție.

Producătorul sud-coreean a precizat că unele dintre display-uri s-au stricat, după ce unele dintre persoanele care au testat Galaxy Fold au îndepărtat stratul de protecție al ecranului, crezând că este o folie care trebuie îndepărtată înainte de prima folosire a telefonului.

Potrivit BBC, defectarea noului smartphone a pus Samsung într-o situație strâjenitoare, fapt ce s-a reflectat și în vânzările de telefoane, precum și în ascensiunea companiei chineze Huawei.

Huawei a devenit anul trecut al doilea cel mai mare producător de telefoane inteligente și vrea să lanseze un smartphone pliabil în septembrie.

Samsung Galaxy Fold finally hitting shelves in September after many months of delays https://t.co/NI4eXcs6bT pic.twitter.com/INGLQwH6UF