Călin Georgescu „mută” calul

Într-un așa-numit proiect de țară pe care l-a inclus și în cartea sa, candidatul în vârstă de 62 de ani pentru președinția României susținea că întreaga industrie a țării s-ar putea înviora dacă economia ar fi bazată pe creșterea cailor de curse.

Propunerea lui Călin Georgescu a fost exprimată în „Cumpăna României”, o carte apărută în 2016, la editura „Christiana”. Subtitlul cărții atrage la rândul său atenția, fiind crezul autorului: „Proiectul meu de țară este: hrană, apă, energie, gândit pe baza conceptului de dezvoltare durabilă”.

„Știți că la fiecare 5 minute, în această lume are loc o cursă de cai? Este, de fapt, cel mai bănos sport peste tot în această lume. România poate împușca doi iepuri dintr-un foc: o dată, pentru că are cea mai mare capacitate de a îngriji acest nobil animal, în condițiile geomorfologice pe care le are, şi, în al doilea rând, pentru că îngrijirea unui cal presupune 12 meserii: de la fierar la pielar şi tâmplar şi altele asemenea”, susținea Călin Georgescu în cartea sa.

„Or, ideea esențială este cum să faci ca această țară să aibă șomaj zero. Şi se poate face lucrul acesta!”, a adăugat Călin Georgescu în carte.

Recomandări Medicii ieșeni vizați de o anchetă DIICOT privind traficul și consumul de droguri au fost antrenați și plătiți pe bani europeni. „Petreceau cu ușa-nchisă în timpul gărzilor!”

Profesorul de științe politice Cristian Preda a remarcat și comentat acest pasaj, punctând ironic: „Herghelia salvează România”.

Celelalte patru puncte ale „proiectului de țară”

În cartea lui Călin Georgescu sunt enumerate cele cinci mijloace principale ale „proiectului său de țară”. Punctul 5, legat de industria calului, este precedat de ceilalți „piloni” ai lui Georgescu, solul, Marea Neagră, apele termale și gena pădurilor românești.

Solul – „Orice sămânță aș pune în orice sol din lumea asta nu crește roșia așa cum crește în România. Germania n-o să aibă niciodată roșia românească!“;

Marea Neagră – „Atâta timp cât în portul Constanța danele sunt goale, doar câteva nave care transportă fier vechi şi lemn sub formă de buștean acostează în ele, suntem condamnați la sărăcie“;

Apele termale – „Vârsta a treia din orice țară a Europei ar putea găsi în România locul de liniște și de tratament la care jinduiește“;

Gena pădurilor românești – „România poate să fie un multiplicator genetic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în Germania, pădurea este pădure, iar în România este codru“.

Primul tur al alegerilor prezidențiale din România s-a terminat cu victoria neașteptată a lui Călin Georgescu.

Recomandări Proteste de amploare împotriva lui Călin Georgescu în București, Cluj și Timișoara | VIDEO

Călin Georgescu, candidat independent, a strâns 2.120.401 voturi, adică 22,94% din totalul voturilor valabil exprimate.

Curtea Constituţională a cerut Biroului Electoral Central renumărarea voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, a anunțat CCR, joi, 28 noiembrie, într-un comunicat de presă.

Turul doi al alegerilor prezidențiale va avea loc duminică, 8 decembrie. În acest moment, în lupta pentru Palatul Cotroceni se află Călin Georgescu și Elena Lasconi.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News