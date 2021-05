Sanofi, împreună cu firma britanică GSK, spun că Faza a III-a va începe în următoarele săptămâni și va implica peste 35.000 de persoane. Reprezentanții companiei speră ca vaccinul să fie aprobat până în trimestrul patru.



„Rezultatele interimare ale Fazei a II-a au arătat o seroconversie (apariția de anticorpi n. red.) de 95%-100% după a doua doză în toate grupele de vârstă (18-95 de ani), la toate dozele, cu o toleranță acceptabilă și fără probleme de siguranță”, a transmis Sanofi.



Vaccinul franco-britanic folosește aceeași tehnologie ca cea a vaccinului Sanofi contra gripei sezoniere, combinată cu folosirea unui adjuvant ce mărește eficacitatea vaccinului, fabricat de GSK, potrivit CNBC.



