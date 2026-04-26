Thuram a deschis scorul pentru Inter cu capul, din careu, după o centrare perfectă a lui Dimarco, în minutul 23. Bisseck a dus scorul la 2-0 în minutul 63, după un gol înscris tot cu capul în urma unei centrări a lui Dimarco. Giovanni Simeone de la Torino a redus din scor, în minutul 70, iar nouă minute mai târziu Nikola Vlasic a restabilit egalitatea din penalty.

Inter și Torino s-au mai înfruntat de două ori în acest sezon, în prima rundă a campionatului (5-0) respectiv în sferturile Cupei Italiei 2-1), echipa lui Chivu câștigând de fiecare dată. A fost aproape de o victorie și duminică, dar echipa a fost egalată spre finalul partidei.

Pentru a cuceri titlul, Inter mai are nevoie de 3 puncte, cu patru etape până la finalul sezonului. După meciul cu Parma, din etapa viitoare, echipa lui Chivu poate deveni campioană.

Inter e lider, cu 79 de puncte, iar pe locul doi e Napoli, cu 10 puncte mai puțin.

