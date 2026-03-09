Filip (23 de ani), Miloš (26 de ani), Slobodan (26 de ani), Nikola (23 de ani), Jovana (21 de ani) și Nada (27 de ani) sunt cei șase studenți din Belgrad care și-au împărtășit experiența muncii în Alaska și au vorbit despre suma impresionantă de bani pe care au reușit să o câștige acolo.

Studenții lucrează 4 luni, 12 ore pe zi, două joburi

Tinerii au plecat la mii de kilometri distanță de casă în căutarea unor câștiguri mai bune. Au ajuns în Seward, un port pescăresc din Alaska – un orășel pitoresc, liniștit și retras, ideal pentru muncă temporară.

De lucru este destul, însă aproape că nu există locuri unde să poți cheltui banii câștigați.

Se spune adesea că tinerii sunt leneși și nu sunt prea dornici să muncească. Totuși, agențiile care organizează plecarea studenților la muncă sezonieră în America pe timpul verii au chiar mai mulți doritori decât locuri disponibile.

Această echipă de șase studenți a decis să tragă tare la locul de muncă. Vor lucra patru luni, cât le sunt valabile permisele de muncă, cel puțin 12 ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Apoi se vor întoarce acasă ca învingători, cu aproximativ 15.000 de dolari câștigați.

Nu este greu de calculat câte luni ar fi necesare pentru a aduna o asemenea sumă din salariile medii din Serbia.

Un student și-a cumpărat teren și și-a plătit nunta, după o singură plecare în Alaska

Pentru Nikola, plecarea de anul trecut în Alaska a fost suficientă pentru a plăti terenul cumpărat în cartierul Ledine și cheltuielile de nuntă, deoarece înainte de a pleca din nou la muncă anul acesta s-a căsătorit.

Și ceilalți membri ai grupului au planuri și obiective clare, motiv pentru care munca grea nu îi sperie.

Băieții se ocupă de lucrările din exterior: conduc utilajele cu care sunt lansate și scoase bărcile din apă, repară motoare, schimbă uleiul, conduc bărci, iar uneori îi ajută pe căpitani să agațe peștele și, de obicei, omul îi răsplătește cu bacșiș, explică Filip Kovačević, student la managementul afacerilor.

Jovana lucrează ca femeie de serviciu, curățând cabinele din complexul turistic și camping, iar Nada se ocupă de documente, lucrând în biroul de rezervări.

11 dolari, o oră de muncă în Alaska

Tinerii spun că au ales Alaska la recomandarea unui prieten care fusese acolo anul trecut și câștigase foarte bine.

Cei care vin pentru prima dată câștigă 9 dolari pe oră, iar cei cu experiență primesc până la 11 dolari pe oră. Dacă lucrezi la două joburi, se ajunge la 84 de ore de muncă pe săptămână.

„Am ajuns aici prin AYUS, una dintre cele mai bune agenții care lucrează cu studenți și îi trimite în Statele Unite pentru muncă pe timpul verii. Principiul programului este ca patru luni să muncești, iar în a cincea să călătorești prin SUA și să mai cheltuiești din banii câștigați. La acest program pot participa toți studenții, însă viza se acordă de obicei celor cu rezultate bune la studii și celor mai tineri. Dacă la ambasadă există suspiciunea că ai putea rămâne definitiv în America, cererea este respinsă”, explică Filip.

Tinerii vor să-și ajute familia sau să-și facă o afacere

Studenții speră să revină și anul viitor. Banii îi vor ajuta să-și sprijine familiile, să înceapă o afacere sau să construiască o casă în Belgrad.

„Fiecare dintre noi are planuri, dar prefer să nu vorbesc prea mult despre ele, ca să nu se irosească. Vreau să pornesc o afacere și să fac ceva cu banii pe care îi câștig aici. Munca nu este foarte grea, dar cu toții avem două joburi pe zi. Programul meu este de la 10 dimineața până la 10 seara, cu pauze, iar seara mai lucrez câteva ore. Când terminăm, de obicei mergem direct la culcare, pentru că suntem morți de oboseală, iar monotonia începe să se simtă”, explică Filip.

„Vom rezista, pentru că am venit aici să muncim. Când nu este aglomerație, patronii nu au nimic împotrivă să plecăm mai devreme. Putem lua și zile libere, dar evităm asta, pentru că fiecare zi liberă înseamnă aproximativ 150 de dolari mai puțin, dacă includem și bacșișul”, adaugă studentul din Belgrad.

Mai sunt și alți sârbi care lucrează în Alaska. Spun că au auzit de ei, dar încă nu au întâlnit pe nimeni din țară. În câteva zile urmează să sosească încă două tinere din Belgrad, care se vor alătura echipei.