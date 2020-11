Conform unui nou studiu publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, cercetători de la McGill University, York University și Indian Institute of Science Education au dezvăluit detalii despre una din cele mai noi “planete-lava”. Ele sunt atât de apropiate de steaua lor gazdă, încât suprafața este formată din oceane de lavă topită.

Planeta recent analizată, cunoscută sub numele de K2-141b, este neobișnuită chiar și pentru aceste lumi extreme. Suprafața, oceanul și atmosfera sunt formate din pietre, care cad ca ploaia și se topesc în mările sale uriașe.

Analizând cadrul de iluminare, savanții au descoperit că peste aproximativ două treimi din planetă domnește lumină veșnică. Proximitatea stelei o blochează gravitațional, însemnând că aceeași față este îndreptată mereu spre steaua sa.

Această parte pârjolită a planetei atinge temperaturi de peste 3.000 de grade Celsius. Este suficient de fierbinte pentru a nu doar topi pietrele, ci a le și vaporiza, creând o atmosferă subțire și neospitalieră.

Restul planetei este în întuneric, iar temperaturile coboară până la -200 de grade. În ciclul terestru al apei, aceasta se evaporă, urcă în atmosferă, condensează și revine pe suprafață ca ploaie.

Pe K2-141b, sodiul, monoxidul de siliciu și dioxidul de siliciu se transformă în pietre când sunt trase spre partea întunecată de către vântul supersonic, apoi cad înapoi pe suprafață.

Planeta are aproximativ aceeași dimensiune ca Pământul și a fost descoperită în 2018.

Oamenii de știință speră să-și verifice în continuare observațiile când mult anticipatul James Webb Space Telescope va fi lansat în 2021.

Foto: Shutterstock

