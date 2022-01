Scandal pe bani în USR Iași. Liderii partidului se suspendă între ei pe grupurile interne de Facebook

Un nou scandal cuprinde filiala din Iași a partidului Uniunea Salvați România. Pe forumul intern al partidului – Tribuna USR, parlamentarul ieșean Filip Havârneanu (foto), care este și președintele filialei municipiului Iași a partidului, a făcut mai multe acuze. Acesta spune că s-ar cheltui toți banii din bugetul filialei de către actuala conducere pentru că aceștia știu că nu vor câștiga următoarele alegeri „ca să nu lase nimic celor care vin din urmă”.

„Avem la Iași o situație demnă de un film SF legată de comunism. Cumpărăm mașini, scaune de mii de euro, renovăm o clădire unde avem chirie de zeci de mii de euro și multe altele pentru că BJ Iași (n.red. Biroul Județean) pierde controlul, așa că a ales să cheltuiască toți banii, aproape 200.000 de euro, ca să nu lase nimic celor care vin din urmă”, a scris Filip Havârneanu în postarea sa.

Fratele președintelui USR Iași, acuzat că cenzurează grupurile de Facebook

El îl acuză apoi pe Nicolae Tanasă, fratele geamăn al președintelui filialei Iași a USR, Ștefan Tanasă, că îi suspendă pe grupurile interne de discuții pe toți cei care sunt împotriva actualei conduceri. Acuzația lui Havârneanu a fost verificată de Libertatea, după cum se poate observa și în capturile de ecran atașate: din grupurile de Facebook USR au fost suspendați mai mulți membri, printre care și Filip Havârneanu sau senatorul Marius Bodea.

„Președintele Biroului Local, senatori, deputați, liderul Consiliului Local Iași, membrii Biroului Local au fost toți suspendați de pe grupuri, împreună cu mulți alții. Sper ca Biroul Național să intervină pentru că ce se întâmplă la Iași nu este ok. Am fost mereu adeptul «să ne rezolvăm problemele acasă», dar când vezi că sunt abuzuri peste abuzuri, nu se mai poate. Am încredere că USR Iași nu va ajunge chiar ca PSD-ul”, a mai scris Filip Havârneanu.

„Nu am cheltuit nimic, bugetul este în dezbatere publică până luni”

Președintele filialei județene a USR Iași, Ștefan Tanasă, îl acuză pe Filip Havârneanu că dezinformează atât opinia publică, cât și colegii din partid. Tanasă a declarat pentru Libertatea că nu a fost cheltuit încă niciun ban, ci că marți, 11 ianuarie, în ședința Biroului Județean a USR, a fost propusă o formă de buget care rămâne în dezbatere publică până pe 17 ianuarie și care poate fi amendat la propunerea tuturor membrilor.

„S-au prevăzut bani pentru cheltuieli, dar nu e nimic bătut în cuie. Am plecat de la forma inițială și așteptăm amendamente din partea membrilor și din conducere. Vom vota o formă finală, dar evident că vom găsi o formulă să cădem cu toții de acord, să fim convergenți în procesul de luare a acestei decizii”, a precizat Ștefan Tanasă pentru Libertatea.

În legătură cu suspendarea membrilor de pe grupurile interne de discuții de pe Facebook, președintele USR Iași a spus că există un regulament intern și o comisie cu cinci membri la nivelul Biroului Județean care ia deciziile legate de suspendări. „Acea comisia ia decizii despre orice membru de partid, indiferent de statutul pe care îl ocupă. Vor fi informați în 24 de ore și li se va explica de ce s-a întâmplat asta”, a mai precizat Ștefan Tanasă.

Contestatari „ofuscați” că au trebuit să plătească cotizația

El spune însă că supărarea lui Havârneanu vine de fapt în urma faptului că au fost luate o serie de decizii la nivelul filialei care au afectat direct o parte dintre parlamentari. Tanasă spune că au fost situații în care angajați la birourile parlamentare la Filip Havârneanu și a alți parlamentari aveau funcții de conducere în partid. Li s-a solicitat să respecte statutul și să revină în legalitate.

„Au fost ofuscați probabil de această decizie. Apoi, trei din cinci parlamentari USR Iași nu plăteau cotizații obligatorii de 1.000 de lei pe lună prevăzută de o decizie a Biroului Național. Situația era deja de cinci luni și mai aveau o lună până la suspendare. Puteam ajunge în situația ridicolă să avem trei parlamentari suspendați pentru neplata cotizației. Eu gândesc obiectiv: când respectăm o regulă, o respectăm cu toții, faptul că el se simte deranjat nu am ce să fac. Trebuie să fie în rând cu fiecare membru”, a declarat Ștefan Tanasă.

Acesta a declarat pentru Libertatea că speră să treacă peste acest conflict și ca filiala să funcționeze ca o echipă.

