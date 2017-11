Scandalul izbucnit la sfârșitul săptămânii trecute la Colegiul Național ”Al.I Cuza”, unul dintre cele mai apreciate licee din Ploiești, unde o profesoară a tuns doi elevi în timpul orei de dirigenție, este departe de final. În timp ce Consiliul Județean al elevilor prahoveni condamnă gestul și cere schimbarea Regulamentului invocat de cadrele didactice, directorul colegiului susține că cel puțin deocamdată nu ia în calcul propunerea de modificare a acestuia. Între timp, profesorii prezintă întreg incientul ca pe o glumă, susținând că inclusiv elevii tunși s-au distrat.

Un val de nemulțumire a izbucnit în mediul online după ce un deputat prahovean a povestit pe Facebook cum doi elevi de clasa a șaptea ai CN ”Al.I Cuza” au fost tunși în timpul orei de dirigenție, în fața colegilor lor, totul fiind făcut în numele regulamentului școlii care le interzice băieților să aibă părul mai lung de cinci centimetri.

Consiliul Județean al Elevilor Prahova a cerut factorilor de decizie din educație să ia măsuri, considerând că ”un asemenea act punitiv, aparent educativ, nu este în spiritul demnității și al toleranței, nu respectă dreptul la opinie, nu este o decizie fundamentată pe dialog și consultare, așa cum prevăd imperativ dispozitivele din art. 3 și 4 din cadrul Legii Educației Naționale”.

În acest context, reprezentanții elevilor au cerut verificarea regulamentelor școlare, pentru a incidente asemănătoare să fie evitate în alte unități de învățământ.

”Solicităm atât conducerii unității de învățământ medierea acestui conflict, în vederea soluționării în spiritul legislației în vigoare, cât și Inspectoratului Școlar Județean o reverificare a regulamentelor școlare, astfel încât acestea să respecte drepturile elevilor si incidente asemănătoare să nu mai aibă loc în nicio unitate de învățământ din județul nostru”, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean al Elevilor Prahova.

Aparent imună la criticile venite din exterior, conducerea Colegiului Național ”Al. I. Cuza” Ploiești este de acord că gestul profesoarei de a tăia din părul băieților de clasa a șaptea este unul ”incalificabil”, dar susține că totul a fost o glumă și că toți elevii s-au distrat, inclusiv cei tunși.

Rodica Popescu, directorul liceului, a declarat luni că de mai mult timp băieților cu părul lung, prins în coadă gen ”samurai”, li s-a atras atenția să se tundă, iar unii dintre ei s-au conformat.

Aceasta insistă că atât copiii, cât și părinții află încă de la începutul anului regulamentul școlar și că sunt de acord cu acesta, iar regulamentul prevede ca băieții să fie tunși. Nici în Statutul Cadrului Didactic, și nici în Codul de Etică nu se prevede că profesorii ar avea voie să se atingă de elevi în timpuul cursurilor. Așa că, ”sigur doamna porofesorară va fi sancționată”, spune directoarea, dar nu știe ce sancțiune i se va aplica dirigintei care are 27 de ani vechime în școala unde a avut loc incidentul.

Directoarea invocă inclusiv ideea de igienă atunci cînd vine vorba despre băieții cu părul lung.

Directoarea colegiului mai spune că regulile „nu se schimbă în timpul jocului”.

Directorul liceului concluzionează că și băieții implicați ”au râs, au glumit și nu au luat situația ca pe o traumă”, dar că s-au plâns părinților din cauză că au conștientizat că, în final, vor fi nevoiți să se tundă.

Profesoara Magdalena Vasile, cea implicată în acest scandal, susține că totul este o exagerare a presei și a parlamentarului care a făcut public incidentul. Diriginta a spus că băieții își desfac părul la oră și se joacă cu el, că nu sunt atenți și nu își iau notite.

În plus, profesoara acuzată a ținut să sublinieze că părul celor doi băieți măsura 14, respectiv 15 centimetri în condițiile în care regulamentul prevede că părul trebuie să fie de 5 centimetri.

”Practic, când ei au început să măsoare și au hotărât că sunt cu dimeniunile de păr mult sub ce ar trebui să fie, eu am spus, hai să spunem sub formă de glumă, dar nu era o glumă neapărat, că eu sunt profesor de matematică și nu aș ști să-i tund, să se ducă la frizer că e singurul în măsură să tundă. Eu aș fi putut evetual să-i tund cu o formă geometrică, tocmai terminasem patrulaterele. Unul din copii avea o foarfecă, pe care mi-a înmânat-o și a zis: ați putea să-i tundeți? Și am zis: categoric nu. M-am apropiat de elevul Ioniță, el a fost cel mai apropiat de mine, nu a fost în niciun fel împotriva apropierii mele de el, din partea din spate am luat între vârful degetelor o mică șuviță din care am tăiat, într-adevăr, să fie zece firișoare de păr, pe o lungime de un centimetru – centimetru jumătate. Șuviță pe care i-am pus-o pe caiet, în așa fel încît să vadă că nu a fost tuns, traumatizat, agresat. A fost tot timpul de acord, a râs, să spunem, de ceea ce se întâmpla. În niciun caz intenția mea nu a fost denigratoare la adresa copiilor”, povestește profesoara.