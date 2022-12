Andrew Tate, umilit de Greta Thunberg într-un schimb de replici pe Twitter, înainte de perchezițiile din România care l-au vizat pe milionarul britanic

Andrew Tate, fost campion mondial de kickboxing la categoria semigrea, s-a lăudat pe contul său de Twitter că are 33 de autoturisme de lux. Tința era activista Greta Thunberg.

„Bugatti-ul meu are un motor W16 quad turbo de 8 litri. Cele două Ferrari de curse ale mele au un V12 de 6,5 litri. Acesta este începutul. Vă rog să-mi trimiteţi adresa dvs. de e-mail ca să vă pot trimite o listă completă a colecţiilor mele de maşini şi a emisiilor uriaşe ale acestora”, a scris Tate.

