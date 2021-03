Aproximativ 1,3 milioane de aplicări au fost înregistrate în luna februarie a acestui an, în creștere față de aceeași lună a anului trecut, când numărul total de aplicări a fost de 945.000. Numărul mediu de aplicări / anunț arată că industriile cu cea mai mare creștere de la un an la altul au avut-o angajatorii din industria textilă, cu un plus de 273%, cei din training (+130%), din marketing / publicitate / PR (+84%) și retail (+70%). Concret, anunțurile postate în aceste industrii au strâns 1,1 milioane de aplicări, cele mai multe fiind însă, în cifre absolute, alocate joburilor din retail – unul dintre motive fiind că aceasta este și industria cu cele mai multe locuri noi de muncă postate în fiecare lună.

Totuși, atunci când vine vorba despre numărul mediu de aplicări / anunț aferente fiecărei industrii, angajatorii din sectorul textil conduc detașat, cu o medie de 1.082 de aplicări pentru fiecare anunț postat. Pentru retail, media este de 479 de aplicări / anunț, pentru training de 468, iar pentru marketing / publicitate / PR de 355 de aplicări. Asta în condițiile în care anul trecut industria textilă avea o medie de doar 290 de aplicări la fiecare anunț de angajare, trainingul 204 aplicări, iar marketing / publicitate / PR – 229. Chiar și retailul, campionul tradițional al angajărilor, primea în 2020 282 de aplicări, în medie / anunț, într-un context al pieței în care angajatorii cu greu găseau candidați pentru a ocupa pozițiile deschise.

”Poate părea surprinzătoare creșterea explozivă a acestor domenii, cu excepția retailului, însă ea vine ca o consecință a ceea ce s-a întâmplat în ultimul an. Spre exemplu, creșterea cererii pentru măști de protecție și echipamente medicale a dus la o nevoie mai mare de angajați în fabricile care au astfel de linii de producție. Aici au venit mulți candidați care au dorit să se reprofileze, mulți dintre ei după luni de zile în care au încercat, dar nu au reușit să-și găsească un job în domeniile în care aveau experiență. În ceea ce privește marketingul, aici explicația stă în faptul că a crescut semnificativ numărul tinerilor care vor să se angajeze, iar acesta a fost dintotdeauna un domeniu preferat de ei. Similară este și situația din IT / telecom, unde avem 278 de aplicări medii / anunț, în creștere cu 35% față de 2020 – un alt sector care atrage tinerii”, declară Roxana Drăghici, Head of Sales, eJobs România.

De partea cealaltă a clasamentului se află industria lemnului, unde numărul mediu de aplicări a scăzut cu 43% față de anul trecut, industria navală / aeronautică (-35%) sau agrară (-14%). Chiar și așa, în fiecare dintre aceste sectoare există, pentru fiecare anunț publicat, cel puțin 100 de aplicări.

În acest moment, peste 24.000 de locuri de muncă pentru Romania și străinătate sunt disponibile pe www.ejobs.ro.

PARTENERI - GSP.RO „Am rămas marcată ce îi plăcea..” O fostă amantă a lui Cristiano Ronaldo, dezvăluiri fără perdea: „Mi-am îndeplinit o fantezie cu el”

Playtech.ro Laurette, BĂTUTĂ după ce nu s-a înțeles la bani pentru o noapte de amor. Ce TARIF are mulatra

Observatornews.ro Un ecran uriaş se prăbuşeşte peste un prezentator TV, în timpul unei transmisii live. Imagini de groază filmate într-un studio al ESPN Colombia

HOROSCOP Horoscop 11 martie 2021. Berbecii au o zi specială, care îi invită la recuperarea gândurilor bune

Știrileprotv.ro Cum arată cavoul cu turle de aur, mare cât o casă , al interlopului Aly Sadoveanu

Telekomsport ALERTĂ! Prezentatorul TV care miercuri a fost dat afară după ce a criticat o femeie importantă

PUBLICITATE Descoperă Viorica. Află ce poate face acest produs cosmetic pentru tine (Publicitate)