Născut în 1974, Gaso este din 2023 șef al diviziei de energie a OMV, funcție din care este responsabil de explorare și producție, gaze naturale și comercializare.

În perioada 2016-2023 a fost vicepreședinte responsabil de divizia de explorare și producție din grupul maghiar MOL, concurentul principal al OMV în centrul Europei.

Conexiunea croată

Concomitent, a deținut în trecut funcția de director și membru în consiliul de administrație la INA, compania petrolieră a Croației.

MOL deține o participație de 49,1% în INA, în timp ce statul croat are 44,84%, iar restul de 6% sunt deținuți de investitori de pe bursă.

În Croația, Gaso a fost văzut drept un apropiat al omului de afaceri Pavao Vujnovac, proprietarul Energia Naturalis (ENNA) și al Prvo Plinarsko Društvo (PPD), cel mai mare importator și distribuitor de gaze naturale din Croația și unul dintre cei mai mari din Balcani. De asemenea, Vujnovac a devenit recent acționarul majoritar al Fortenova.

Vujnovac, omul Rusiei din Balcani

Vujnovac este, la rândul său, apropiat de Rusia, importând gaze de la Gazprom. Acesta are companii în Croația, Slovenia, Serbia, Ungaria, inclusiv România.

Un raport publicat în Croația de Faktograf detalia legăturile dintre MOL, INA și PPD, dar și între aceste companii și politicieni croați și Kremlin.

Studii multiple

Gaso a mai lucrat ca partener la compania de consultanță McKinsey în Malaysia între anii 2005 și 2010.

El și-a finalizat studiile universitare la Universitatea Harvard, a obținut diplomă de masterat la Universitatea Tehnică din München în anul 2000 și titlul de doctor la Universitatea din St. Gallen în 2004.

Conform Upstream Online, Gaso este născut în München, dar se vede drept „hardware croat cu software german”.

Contactată de Libertatea, Petrom a transmis următorul punct de vedere: „Nu comentăm informații din surse neoficiale. Christina Verchere deține un mandat valabil până în aprilie 2027”.

Miza: gazele din Marea Neagră

Petrom este în proporție de 51% deținut de grupul austriac OMV, în timp ce statul român are 20,69%, iar restul de acțiuni sunt deținute de fondurile de pensii și acționarii privați de pe Bursa de Valori București.

Petrom este cea mai mare companie petrolieră din România, deține rafinăria de la Brazi și benzinării în țara noastră, dar și în Moldova, Bulgaria și Serbia.

Aceasta extrage toată cantitatea de țiței scoasă din subsolul României și asigură și jumătate din producția de gaze.

În 2027 este programată începerea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră. Progresiv, aceasta va crește în următorii doi ani, astfel încât producția de gaze naturale a României se va dubla.

În acest moment, producția anuală de gaze a țării noastre este de 9 miliarde de metri cubi, astfel că în următorii ani, țara noastră ar urma să ajungă la 18 miliarde de metri cubi.

Petrom și Romgaz vor extrage gaze din zăcământul evaluat la 100 de miliarde de metri cubi.

