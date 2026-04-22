O discuție marcată de „destul de multe îngrijorări”

Dominic Fritz a declarat miercuri seară că formațiunea sa îi transmite președintelui Nicușor Dan un mesaj clar: PSD trebuie să dea dovadă de „un minim de responsabilitate”. USR solicită social-democraților să nu blocheze programele vitale pentru finanțarea României, precum PNRR sau SAFE.

USR a transmis la Cotroceni că PSD nu poate doar să dărâme Guvernul prin vot în Parlament, ci trebuie să vină și cu o soluție de guvernare dacă decide să colaboreze cu AUR. Dominic Fritz a criticat strategia PSD de a șantaja constant Executivul prin formarea unei majorități de conjunctură cu partidul extremist.

Liderul USR, Dominic Fritz, a descris discuția purtată cu președintele Nicușor Dan drept una marcată de „destul de multe îngrijorări”. Acesta a sugerat că dialogul a scos la iveală temeri serioase privind actualul context politic.

„Este evident că nu există cale uşoară din criza în care ne-a aruncat PSD. I-am exprimat preşedintelui aşteptarea noastră ca PSD, chiar în această criză, să arate un minim de responsabilitate faţă de această ţară, să nu blocheze programele SAFE, să nu blocheze PNRR şi să facă posibil să tragem o linie clară între momentul în care PSD a făcut parte din acest guvern şi în care nu va mai face parte din acest guvern şi am înţeles că acest moment va fi mâine şi ne aşteptăm ca PSD să îşi retragă rapid oamenii care au fost puşi în funcţie pe cale politică”, a afirmat Dominic Fritz.

Reclamă „șantajul” PSD

Totodată, liderul USR a precizat: „Am reiterat preşedintelui că un PSD care şantajează constant cu o majoritate pararelă cu partidul extremist AUR, dacă merge atât de departe încât să voteze o moţiune de cenzură împotriva Guvernului, nu va mai putea să fie un partener pentru noi”.

USR nu exclude varianta unui guvern minoritar, a anunțat Dominic Fritz, arătând deschiderea partidului către stabilitate. Acesta a lansat însă o provocare directă către PSD: dacă social-democrații aleg să răstoarne Guvernul prin moțiune de cenzură, trebuie să aibă curajul să spună public cine va asigura guvernarea a doua zi după vot.

„Rămânem ferm alături de toţi românii care urmăresc această criză în aceste zile şi suntem încurajaţi de faptul că sunt foarte mulţi români care ne transmit pe toate canalele posibile să continuăm lupta noastră pentru o Românie mai modernă, mai prosperă, mai curată şi să continuăm calea reformelor”, a subliniat Dominic Fritz.

Referitor la varianta unui premier tehnocrat, Dominic Fritz a precizat că acest scenariu nu a fost luat în calcul: „Nu am discutat deloc această variantă”, a declarat liderul USR.

Nicușor Dan a terminat consultările cu partidele din coaliție

Preşedintele Nicuşor Dan s-a consultat astăzi, 22 aprilie, cu partidele care formează coaliția, la două zile după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan. Discuțiile de la Palatul Cotroceni au început la ora 9.00 și au durat 10 ore, iar între timp PSD a decis prin vot să își retragă cei 6 miniștri din Guvern, într-un prim pas pentru înlăturarea lui Bolojan de la șefia Executivului.

PSD a stabilit miercuri, 22 aprilie, prin vot unanim în ședința Biroului Permanent Național, ca miniștrii social-democrați să își dea demisia și să nu mai participe la ședința de Guvern de mâine, 23 aprilie, au declarat surse din partid pentru Libertatea. Este exact planul anunțat acum două zile, după ce premierul Ilie Bolojan a confirmat că nu pleacă din funcție.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE