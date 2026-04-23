Mihai Dimian a explicat că situația a apărut în urma modului diferit în care au fost aplicate majorările salariale, ceea ce a dus la dezechilibre între funcțiile de conducere și cadrele didactice.

„În privința atractivității funcției de director, în condițiile în care, sigur, vorbim de o salarizare care a fost pe o altă lege decât legea salarizării profesorilor, și, din acest motiv. când salariile profesorilor au crescut, nu au crescut salariile directorilor odată cu includerea orelor, mărirea sau micșorarea deducerilor de normă și anumite ore suplimentare care poate aduceau un venit suplimentar directorilor, au intrat în salariul lor obișnuit. Și atunci, de fapt, s-a ajuns ca retribuția pentru director să fie mai mică decât a unor colegi profesori și asta generează sigur anumite nemulțumiri, dar, încă o dată, cred că este o onoare, o misiune și o responsabilitate să conduci o comunitate”, a declarat ministrul.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Viitor pentru România”, moderată de Nicoleta Călugăreanu, difuzată la Prima News, potrivit Educație Privată.

Ministrul a precizat că autoritățile au în vedere corectarea acestei situații prin viitoarele modificări legislative.

„Pe lângă intervențiile pe care le vom face, inclusiv în legea salarizării unice, de a îndrepta acest lucru, pe lângă discuțiile pe care le putem avea privind deducerile de normă, ne asumăm sau nu această responsabilitate pentru comunitatea în care trăim?”,a adăugat Mihai Dimian.

Responsabilitățile de management sunt semnificative pentru directorii de școli, iar diferențele de venit pot influența interesul pentru ocuparea acestor funcții.

Asta nu l-a descurajat însă pe un profesor să se înscrie la concursul pentru postul de director în nu mai puțin de 97 de școli.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE