Tânăr numit după Elvis Presley, în grupul românilor condamnați în Marea Britanie

Printre aceștia se afla și un tânăr numit după celebrul cântăreț Elvis Presley, Oprea Elvis-Paris, în vârstă de 20 de ani. Alături de el au fost implicați Renato-Mario Grosu (18 ani), Florian State (22 de ani), Cezar Tudoran (30 de ani) și Paul Matei (37 de ani).

Cei cinci au venit din Luton, Leicester și Northampton și au pus la cale un jaf la o instalație de biogaz din Northwich, Cheshire. În noaptea de 19 februarie, aceștia au pătruns ilegal în incintă și au furat scule electrice și cabluri de cupru în valoare de 50.000 de lire sterline.

După lovitură, infractorii au fugit cu o dubă Ford Transit albă, însă au fost rapid identificați de poliție. Ancheta a scos la iveală că vehiculul era asigurat pe numele lui Paul Matei, detaliu care a dus direct la prinderea grupului.

Polițiștii au descins la adresa acestuia din Luton, unde au recuperat o mare parte din bunurile furate. Toți cei cinci bărbați au fost arestați și ulterior au recunoscut faptele.

„Alți patru bărbați, despre care știm acum a fi Elvis-Paris, Grosu, State și Tudoran, au fost, de asemenea, arestați la adresa respectivă și ulterior acuzați în legătură cu incidentul”, a precizat poliția.

Au călătorit prin jumătate de țară

Instanța a decis condamnarea lor la pedepse cu închisoarea. Oprea Elvis-Paris, Renato-Mario Grosu și Florian State au primit câte opt luni de detenție, Cezar Tudoran a fost condamnat la 10 luni, iar Paul Matei fusese deja condamnat anterior la 12 luni de închisoare.

Sergentul detectiv John Lyons, de la Departamentul de Investigații Criminale din Northwich, a declarat: „Această spargere a implicat un nivel semnificativ de planificare, infractorii călătorind prin jumătate de țară pentru a comite infracțiunea”.

Asta pentru că cei cinci hoți au călătorit de la Luton la Northwich în aceeași zi, adică o distanță de peste 500 km, dus-întors.

El a adăugat: „Au vizat în mod deliberat un spațiu comercial, ceea ce a dus la pierderi de echipamente în valoare de peste 50.000 de lire sterline și la perturbări considerabile ale afacerii”.

Poliția a subliniat eficiența intervenției: „În urma anchetelor, ofițerii de la Northwich Proactive CID au identificat o dubă Ford Transit albă implicată în incident”.

De asemenea, autoritățile au transmis un mesaj ferm pentru cei care intenționează să comită infracțiuni în zonă. DS Lyons a precizat: „Sper că rezultatul acestui caz îi va liniști pe locuitorii și întreprinderile locale cu privire la cât de serios tratăm spargerile și eforturile pe care le vom face pentru a-i aduce pe infractori în fața justiției”.

Și a concluzionat: „Oricine se gândește să călătorească în Cheshire pentru a comite o infracțiune nu ar trebui să-și facă iluzii: va fi detectat, urmărit și tras la răspundere”.

