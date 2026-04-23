Cea mai ieftină benzină sare joi, 23 aprilie, de 8 lei, deși ieri era sub acest prag, și se vinde cu 8,07 lei/l, iar motorina a rămas la 8,33 de lei/l. Cel mai mic preț este de 8,33 de lei/l, dar ajunge și la aproape 9 lei în unele stații peco, precum Socar, unde de obicei este mai ieftină.

Cât costă benzina, joi, 23 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este joi, 23 aprilie 2026, la prețul de 8,07 lei/l și se găsește la stațiile Petrom din București. Același preț era și ieri la Petrom, însă cea mai ieftină benzină din ziua precedentă era sub 8 lei în Capitală.

OMV, MOL și Lukoil au menținut prețul benzinei de ieri, de 8,18 lei/l.

În schimb Socar, care avea cea mai ieftină benzină, de 7,99 de lei/l, a mărit prețul, ajungând miercuri, 23 aprilie, la 8,19 lei (o creștere de 0,2 lei).

Și Rompetrol a scumpit carburanții, fiind azi 8,43 de lei/l, de la 8,33 de lei, cât costa ieri (o majorare de 0,1 lei).

Se observă că cea mai ieftină benzină standard costă 8,07 lei/l (în creștere cu 0,08 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Benzina s-a scumpit iar, joi, 23 aprilie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța

Cât costă motorina, joi, 23 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard este joi, 23 aprilie 2026, de 8,33 de lei în stațiile Petrom, la fel ca și în ziua precedentă.

OMV și MOL au menținut prețurile de ieri, 8,42 de lei/l. Și Lukoil a rămas cu prețul constant, de 8,72 de lei/l, din ziua precedentă.

În schimb, motorina la Rompetrol s-a scumpit, de la 8,87 de lei/l cât era ieri, la 8,97 de lei/l (o creștere de 0,2 lei).

Cea mai scumpă motorină standard se găsește joi, 23 aprilie 2026, la stațiile Socar și se apropie de 9 lei, fiind 8,99 de lei/l, același preț de ieri.

Se observă că joi, 23 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard costă 8,33 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, joi, 23 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește joi, 23 aprilie 2026, la prețul de 8,06 lei/l, în creștere față de ieri, când era 7,99 de lei/l, și este la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

Astăzi, 23 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,33 de lei, la fel ca ieri, și este la stația Petrom din București, șos. Olteniței, nr. 4.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat, marți, Eurostat.

De ce s-au ieftinit carburanții

Reducerea prețurilor vine ca urmare a intrării în vigoare, pe 7 aprilie, a ordonanței de urgență ce prevede o diminuare a accizei cu 30 de bani/litru, măsură care a dus la o primă ieftinire de 36 de bani în majoritatea benzinăriilor.

Cu toate acestea, prețurile actuale rămân mai mari decât cele de la începutul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie. Totuși, ultimele două săptămâni au adus o ușoară scădere, susținută și de reducerea cotațiilor internaționale la petrol.

Prețul final plătit de șoferii români la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de stat.

Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”

Scandal fără precedent între două dintre cele mai puternice femei din politică! Ce-a putut să-i transmită vicepremierul Oana Gheorghiu Liei Olguța Vasilescu după ce primarul Craiovei a spus despre ea că n-a condus „nici măcar un coteț de curci”. De neimaginat unde s-a ajuns
Viva.ro
Scandal fără precedent între două dintre cele mai puternice femei din politică! Ce-a putut să-i transmită vicepremierul Oana Gheorghiu Liei Olguța Vasilescu după ce primarul Craiovei a spus despre ea că n-a condus „nici măcar un coteț de curci”. De neimaginat unde s-a ajuns
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație: „E aberant ca timpul petrecut de elevi la școală pentru a învăța și a face temele să fie mai mare decât timpul de lucru al părinților” 
Exclusiv Interviu
Știri România 08:49
Sorin Costreie, consilier prezidențial pentru educație: „E aberant ca timpul petrecut de elevi la școală pentru a învăța și a face temele să fie mai mare decât timpul de lucru al părinților” 
O bandă de cinci români a dat spargeri în Marea Britanie de 50.000 de lire. Pe unul dintre hoți îl cheamă Elvis Paris
Știri România 07:53
O bandă de cinci români a dat spargeri în Marea Britanie de 50.000 de lire. Pe unul dintre hoți îl cheamă Elvis Paris
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Darrell Sheets a murit. Starul din „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
Stiri Mondene 07:19
Darrell Sheets a murit. Starul din „Războiul depozitelor” avea 67 de ani
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Stiri Mondene 22 apr.
5 știri by Libertatea – Monden. Piesa băieţilor lui Alex Velea, dezbatere naţională / Ce relaţie există între Adelina Pestrițu și părinții ei
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
Politică 06:35
Miniștrii PSD așteaptă să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului
Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
Politică 22 apr.
Nicușor Dan, fără soluții după ce partidul lui Sorin Grindeanu a decis retragerea miniștrilor din Guvernul Bolojan: „Calm și vom trece prin asta”
