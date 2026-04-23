Cea mai ieftină benzină sare joi, 23 aprilie, de 8 lei, deși ieri era sub acest prag, și se vinde cu 8,07 lei/l, iar motorina a rămas la 8,33 de lei/l. Cel mai mic preț este de 8,33 de lei/l, dar ajunge și la aproape 9 lei în unele stații peco, precum Socar, unde de obicei este mai ieftină.

Cât costă benzina, joi, 23 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină standard este joi, 23 aprilie 2026, la prețul de 8,07 lei/l și se găsește la stațiile Petrom din București. Același preț era și ieri la Petrom, însă cea mai ieftină benzină din ziua precedentă era sub 8 lei în Capitală.

OMV, MOL și Lukoil au menținut prețul benzinei de ieri, de 8,18 lei/l.

În schimb Socar, care avea cea mai ieftină benzină, de 7,99 de lei/l, a mărit prețul, ajungând miercuri, 23 aprilie, la 8,19 lei (o creștere de 0,2 lei).

Și Rompetrol a scumpit carburanții, fiind azi 8,43 de lei/l, de la 8,33 de lei, cât costa ieri (o majorare de 0,1 lei).

Se observă că cea mai ieftină benzină standard costă 8,07 lei/l (în creștere cu 0,08 lei) în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Cât costă motorina, joi, 23 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard este joi, 23 aprilie 2026, de 8,33 de lei în stațiile Petrom, la fel ca și în ziua precedentă.

OMV și MOL au menținut prețurile de ieri, 8,42 de lei/l. Și Lukoil a rămas cu prețul constant, de 8,72 de lei/l, din ziua precedentă.

În schimb, motorina la Rompetrol s-a scumpit, de la 8,87 de lei/l cât era ieri, la 8,97 de lei/l (o creștere de 0,2 lei).

Cea mai scumpă motorină standard se găsește joi, 23 aprilie 2026, la stațiile Socar și se apropie de 9 lei, fiind 8,99 de lei/l, același preț de ieri.

Se observă că joi, 23 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină standard costă 8,33 de lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți, joi, 23 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește joi, 23 aprilie 2026, la prețul de 8,06 lei/l, în creștere față de ieri, când era 7,99 de lei/l, și este la stația Petrolium din Albești, județul Mureș.

Astăzi, 23 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,33 de lei, la fel ca ieri, și este la stația Petrom din București, șos. Olteniței, nr. 4.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat, marți, Eurostat.

De ce s-au ieftinit carburanții

Reducerea prețurilor vine ca urmare a intrării în vigoare, pe 7 aprilie, a ordonanței de urgență ce prevede o diminuare a accizei cu 30 de bani/litru, măsură care a dus la o primă ieftinire de 36 de bani în majoritatea benzinăriilor.

Cu toate acestea, prețurile actuale rămân mai mari decât cele de la începutul conflictului din Iran, declanșat pe 28 februarie. Totuși, ultimele două săptămâni au adus o ușoară scădere, susținută și de reducerea cotațiilor internaționale la petrol.

Prețul final plătit de șoferii români la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de stat.

