Darrell Sheets a murit. Starul din „Războiul depozitelor” avea 67 de ani

Darrell Sheets a murit la 67 de ani

Darrell Sheets, cunoscut publicului larg din emisiunea „Storage Wars”, a fost găsit decedat miercuri, 22 aprilie, la vârsta de 67 de ani, în orașul Lake Havasu, Arizona. Poliția locală a anunțat că moartea sa pare a fi rezultatul unei sinucideri, relatează People.

Potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție din Lake Havasu, trupul neînsuflețit al lui Darrell Sheets a fost descoperit în jurul orei 2 dimineața, ora locală.

„La sosire, ofițerii au găsit un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană prin împușcare autoprovocată la cap. Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar Unitatea de Investigații Criminale a fost notificată pentru a prelua cazul”, a transmis poliția.

Autoritățile au demarat o anchetă în cazul morții starului din „Războiul depozitelor”

Cadavrul a fost ulterior predat biroului medicului legist din comitatul Mohave pentru investigații suplimentare. Familia lui Sheets a fost informată despre tragedie, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului.

Polițiștii au făcut apel la orice persoană care ar putea oferi informații relevante să contacteze autoritățile.

Darrell Sheets a devenit faimos în „Războiul depozitelor”

Darrell Sheets a devenit o figură emblematică datorită participării sale în emisiunea de succes „Războiul depozitelor”, difuzată pe canalul A&E. Show-ul urmărea cumpărători profesioniști care licitau pentru conținutul dulapurilor de depozitare neplătite din California.

În cadrul emisiunii, Sheets a primit porecla „The Gambler” datorită stilului său îndrăzneț de a licita. De-a lungul carierei sale, Sheets a obținut mai multe succese remarcabile, printre care achiziționarea a patru tablouri semnate de Picasso și descoperirea unei colecții extrem de valoroase de benzi desenate.

Fiul său, Brandon, l-a însoțit adesea în emisiune, formând un duo memorabil pentru fanii show-ului.

