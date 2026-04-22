O lege „istorică”

Proiectul de lege privind tutunul și vappingul crește vârsta legală pentru achiziționarea tutunului cu un an, în fiecare an, începând cu persoanele născute pe sau după 1 ianuarie 2009, ceea ce înseamnă că grupele de vârstă vizate se confruntă cu o interdicție pe viață, potrivit Reuters și BBC.

Atât Camera Comunelor, cât și Camera Lorzilor au căzut de acord asupra unei forme finale a acestei legi „istorice”, care își propune să împiedice orice persoană născută după 1 ianuarie 2009 să se apuce de fumat, prin interzicerea vânzării de tutun către aceștia în magazine, pentru a crea astfel o generație fără fum.

După primirea aprobării regale, miniștrii vor avea noi puteri de reglementare a tutunului, a vapatului și a produselor cu nicotină, inclusiv în ceea ce privește aromele și ambalajele acestora.

Măsura face parte dintr-o serie de inițiative menite să combată efectele fumatului asupra sănătății, acesta fiind una dintre principalele cauze de deces prevenibil, dizabilitate și boală din Regatul Unit.

Unde va fi interzis vapatul

Vapatul va fi interzis în mașinile în care se află copii, în locurile de joacă, în fața școlilor și în incinta spitalelor, extinzând astfel legile privind spațiile fără fum.

Totuși, vapatul va fi permis în continuare în exteriorul spitalelor, într-o tentativă de a-i susține pe cei care încearcă să se lase de fumat.

Terasele, precum grădinile pub-urilor, și spațiile deschise mai largi, cum ar fi plajele sau spațiile exterioare private, nu sunt incluse în aceste planuri. De asemenea, oamenii vor putea fuma și vapa în continuare în propriile locuințe.

„Prevenția este mai bună decât tratamentul. Reforma a salva vieți, va atenua presiunea pe NHS și va clădi o Britanie mai sănătoasă”, a spus West Streeting, secretarul Sănătății.

„Copiii Regatului Unit vor fi parte a primei generații fără fumat, protejați de o dependență pe viață”, a adăugat acesta.

Ministrul Sănătății, baroneasa Merron, a declarat luni în Camera Lorzilor: „Este, de fapt, cea mai importantă intervenție în sănătatea publică din ultima generație și îi pot asigura pe toți membrii Camerei că aceasta va salva vieți”.

Fumatul provoacă aproximativ 64.000 de decese și 400.000 de internări în spital pe an în Anglia, conform estimărilor oficiale, și costă NHS în jur de 3 miliarde de lire sterline (4 miliarde de dolari) anual, cu costuri economice mai largi care depășesc 20 de miliarde de lire sterline.

