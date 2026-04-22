Incidentul a avut loc în zilele de 7 și 8 martie 2026, în Italia. Conform sindicatului Filcams-Cgil, femeia își cumpărase două batoane energizante, pe care le plătise(având bonul fiscal ca dovadă). În timp ce se afla la casă, ea a lăsat batoanele pe banda de scanat pentru a le consuma în pauză, relatează La Repubblica.

Din neatenție, în timp ce scana produsele unor clienți, dispozitivul a înregistrat și cele două batoane aflate pe masă. Astfel, suma de 2,50 euro (1,25 euro per baton) a fost adăugată din greșeală pe bonul clienților respectivi.

Consecințele au fost dramatice pentru angajată. Deși lucra în magazin de 25 de ani și nu a avut abateri grave, conducerea Coop Alleanza 3.0 a decis desfacerea contractului de muncă fără preaviz, pe 8 aprilie.

În scrisoarea de concediere, compania susține că angajata ar fi refuzat să dea explicații și ar fi tratat necorespunzător clienții, acuzații pe care ea le neagă categoric.

Femeia a afirmat că a suferit atacuri de panică după primirea veștii: „Este nedrept. La 55 de ani, unde mai găsesc eu de lucru? Mai aveam câțiva ani până la pensie.”

Sindicatul Filcams-Cgil din Modena denunță măsura ca fiind „extrem de disproporționată” și acuză lanțul de supermarketuri că folosește pretexte minore pentru a scăpa de angajații vechi și cu salarii mai mari, creând un „climat ostil”. Cazul va fi tranșat în instanță, unde avocații femeii vor cere reintegrarea pe post și daune morale.

