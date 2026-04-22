Serviciul, numit Skynest, va deveni operațional din noiembrie 2026 pe zborurile ultralungi (precum Auckland – New York, care durează peste 17 ore). O sesiune de somn va costa începând de la 495 de dolari neozeelandezi per interval orar (aproximativ 280-290 de euro), pe lângă prețul biletului, potrivit Der Standard și The Guardian.

Pasagerii pot rezerva o singură sesiune de 4 ore pe zbor. Această limită a fost stabilită pentru a permite mai multor pasageri să beneficieze de facilitate, dar și pentru a respecta ciclurile naturale de somn.

Există un total de 6 capsule (paturi supraetajate) dispuse între cabinele Economy și Premium Economy pe noile aeronave Boeing 787-9 Dreamliner.

Fiecare capsulă include lenjerie de pat completă (care este schimbată de echipaj după fiecare sesiune), perne, pături, dopuri de urechi, lumină de citit, porturi USB pentru încărcare și ventilație proprie.

Reguli care trebuie respectate

Pasagerii trebuie să respecte reguli stricte. Este permisă o singură persoană per capsulă (fără „double-bunking”). Nu este permis consumul de alimente în interior. Există o perioadă de 30 de minute între sesiuni pentru ca personalul de bord să igienizeze zona, iar sforăitul este acceptat (fiind furnizate dopuri de urechi pentru restul călătorilor).

Nikhil Ravishankar, directorul executiv al companiei aeriene, a declarat că pentru o țară atât de îndepărtată precum Noua Zeelandă, „călătoria contează”, iar atragerea oamenilor către această națiune îndepărtată „depinde de disponibilitatea călătorilor de a petrece multe ore în aer pentru a ajunge aici”.

„Oferind mai multor oameni șansa de a se odihni corespunzător pe zborurile ultralungi, acest lucru contribuie la o mai bună gestionare a călătoriilor către și dinspre Noua Zeelandă.”

Compania aeriană oferă deja serviciul Skycouch, unde, contra unei taxe suplimentare, o familie sau pasagerii care au rezervat un rând de locuri la clasa economică sau au locuri libere lângă ei pot solicita suporturi speciale pentru picioare care transformă rândul într-un pat improvizat.

