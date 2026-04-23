Bărbatul din Iași a rămas fără acces la propriii bani

Un ieșean s-a confruntat cu un blocaj birocratic digital exact în momentul în care trebuia să își primească banii din titlurile de stat.

Actualizarea datelor bancare, o procedură care ar trebui să dureze cel mult 72 de ore conform reglementărilor, s-a prelungit la mai bine de două săptămâni, informează portalul de știri locale Ziarul de Iași.

Cum a rămas bărbatul fără acces la bani după ce s-a înscris în sistemul digital al statului

Problemele au început atunci când utilizatorul a încercat să își actualizeze datele bancare pe platforma Ghișeul.ro, necesare pentru încasarea sumelor ajunse la scadență. Cardul bancar folosit inițial expira între timp, ceea ce a impus modificarea informațiilor pentru ca tranzacția să fie procesată.

Utilizatorul a fost direcționat către platforma ROeID, sistemul de identitate digitală al statului, pentru a-și valida identitatea.

Procesul, care inițial trebuia să dureze cel mult 72 de ore, s-a prelungit neașteptat, iar actualizarea datelor bancare a devenit imposibilă pentru mai bine de două săptămâni.

Ieșeanul a primit zeci de notificări în care era anunțat că plata nu poate fi efectuată

În tot acest timp, persoana afectată a primit zeci de notificări prin e-mail care îi semnalau că plata nu a putut fi efectuată și că, alternativ, sumele pot fi ridicate de la oficiile Poștei Române.

Situația a creat disconfort și frustrare, mai ales că întârzierea a fost cauzată de un blocaj tehnic-administrativ.

Conform sursei citate, astfel de întârzieri nu sunt izolate, mai ales în perioadele aglomerate, cum ar fi sărbătorile legale, precum Paștele.

De ce au durat atât de mult verificările pentru bărbatul din Iași

Deși scopul digitalizării administrației publice este de a simplifica și accelera procesele, realitatea arată altceva. Radu Puchiu, director al Programului „Tehnologie și Societate” la Aspen Institute România și fost secretar de stat pe probleme IT, explică faptul că o parte dintre verificări necesită în continuare intervenția funcționarilor publici.

„Ideea de identitate digitală este una dintre piesele centrale ale modernizării administrației publice. Din această perspectivă, ROeID reprezintă un pas necesar.

Însă experiența concretă de utilizare – în special procesul de validare a identității – ridică întrebări legitime despre ritmul și modul în care această digitalizare se întâmplă în practică”, a declarat Puchiu.

El subliniază că unele etape ale validării identității sunt complexe și implică un nivel ridicat de securitate, ceea ce face imposibilă automatizarea completă.

Serviciul online este deschis între 8.00 și 16.00

Un alt aspect problematic este inaccesibilitatea serviciilor digitale în afara programului de lucru al instituțiilor publice.

Acest lucru este în contradicție cu percepția utilizatorilor despre ce ar trebui să însemne un serviciu digital, subliniază Radu Puchiu.

„Pentru utilizator, «serviciu digital» înseamnă disponibilitate permanentă, procese rapide și lipsa dependenței de programul de lucru al unei instituții. În acest sens, întrebarea dacă este «normal» este justificată: din punctul de vedere al experienței utilizatorului, nu, nu este. E ca și cum ai spune «online-ul e deschis doar între 8.00 și 16.00»”, a concluzionat expertul.

