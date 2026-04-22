Radiografia unui sistem sanitar în colaps: „Avem nevoie de un masterplan guvernamental”

În momentul de față sunt necesari încă 1.473 de medici de familie pentru a acoperi nevoile populației, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). 175 de localități din România nu au niciun punct de lucru medical, iar 335 sunt deservite doar prin puncte de lucru ocazionale.

Doi din cinci medici de familie au peste 60 de ani, ceea ce anunță un val masiv de pensionări. Conf. dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei, a subliniat că generațiile de medici care au fost trimise forțat în rural se retrag, iar înlocuirea lor naturală este blocată de „ancorele” familiale și profesionale.

„Măcar medicina de familie trebuie să fie acolo [în rural]. Problema nu se regăsește neapărat la medicul de familie, cât mai ales la pacient. Pacientul este cel care nu are acces suficient la servicii. Este nevoie, realmente, de un masterplan care să plece de la o abordare guvernamentală”, a declarat dr. Gindrovel Dumitra.

Dr. Gindrovel Dumitra, medic de familie, laureat al Galei Doctorului Digital. Foto: Libertatea

În 2025, din peste 3,6 milioane de externări, sub o treime au avut trimitere de la medicul de familie, în timp ce peste două milioane de cazuri au ajuns direct prin serviciile de urgență.

Larisa Mezinu-Bălan: „Inechitatea este evidentă”

Larisa Mezinu-Bălan, vicepreședintele CNAS, prezentă la conferința organizată de Salvați Copiii România, a confirmat că deficitul de medici de familie persistă în 1.055 de localități.

„Inechitatea este evidentă. […] Modele din Maramureș, Sibiu, Harghita sau Dolj ar putea fi preluate. Dar sprijinul financiar nu este suficient; este nevoie de educație, infrastructură și implicarea reală a autorităților locale”, a punctat Larisa Mezinu-Bălan.

Exodul tinerilor medici: Satele din Franța, mai atractive decât cele din România

Ponderea medicilor de familie din totalul medicilor este mai mică față de majoritatea țărilor UE. În 2023, aceștia reprezentau 18% din totalul medicilor, sub media UE de 20%. Dr. Gindrovel Dumitra a explicat fenomenul plecării tinerilor medici către mediul rural din alte țări europene, subliniind contrastul de tratament.

„Avem medici tineri care lasă satele din România pentru satele din Franța sau din Anglia, pentru că acolo, în momentul în care un primar are nevoie de un medic, acesta îi pune la dispoziție tot: casă, cabinet dotat, ba chiar și scutiri de taxe în primii ani. În România, un medic care merge la țară trebuie să își cumpere singur cabinetul, să îl renoveze și să lupte singur cu birocrația”, a afirmat dr. Dumitra, laureat al Galei Doctorului Digital.

Prezentă la eveniment, dr. Sandra Alexiu, medic de familie, a criticat, de asemenea, restricțiile de prescriere din România: „În această țară n-am avut voie să scriem nu știu câte analize sau medicamente […] în condițiile în care jumătate din ce se face este tratat de medicii de familie în alte țări”.

Sandra Alexiu: „N-am scăpat de hârtii, deși am digitalizat”. Paradoxul birocrației

Dr. Sandra Alexiu a completat tabloul crizei prin prisma obstacolelor administrative. Deși s-a promis debirocratizarea, realitatea rămâne blocată în registre fizice și validări informatice defectuoase.

„În zona asta nu s-au tăiat alternative. Adică am tot dotat softul și am tot introdus informații, și cu toate astea, nimeni n-a tăiat nimic: lege, fișă, registru, chitanțiere. […] Scrie foarte clar că trebuie să avem toate lucrurile astea pe hârtie. Până când vom vedea legea amendată, nu putem să spunem că am scăpat de hârtie”, a explicat dr. Alexiu, premiată la prima ediție a Galei Doctorului Digital.

Aceasta a semnalat și lipsa de consultare a medicilor: „Nu ne-a întrebat cineva dacă putem, dacă vrem, dacă avem pregătirea necesară pentru a demara acțiunile. Nu. Suntem un document într-o lege publicată pe un site oficial.”

Gabriela Alexandrescu: Mortalitatea infantilă în rural, o cifră a inegalității dramatice

Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al Organizației Salvați Copiii România, a prezentat cifrele dramatice ale crizei: rata mortalității infantile în România (6,6‰) este aproape dublă față de media UE (3,5‰), iar în rural, aceasta ajunge la 7,9‰.

Dr. Sandra Alexiu, prof.dr. Cătălina Poiană, prof.dr. Alexandru Rafila și Gabriela Alexandrescu. Foto: Salvați Copiii

„Accesul la medicul de familie nu ar trebui să fie un privilegiu, ci un drept garantat. […] Este esențial să consolidăm medicina de familie, să sprijinim medicii care aleg să profeseze în comunitățile rurale și să dezvoltăm politici publice sustenabile”, a declarat Gabriela Alexandrescu.

Îngrijirea spitalicească consumă 41% din bugetul sănătății, în timp ce îngrijirea ambulatorie primește doar 20%.

Soluții concrete: Dotări de un milion de euro pentru cabinetele de la sat

Prin programul „Primul pas spre sănătate”, organizația Salvați Copiii vizează dotarea a încă 60 de cabinete în 2026, ajungând la un total de 220. Cabinetele de medicină de familie din rural pot aplica pentru dotări (ecografe, electrocardiografe) până pe 15 mai 2026.

„Aducem servicii medicale esențiale pentru mamă și copil mai aproape de comunitățile rurale. Asigurarea accesului la serviciile de sănătate primară contribuie la reducerea decalajelor sociale”, a precizat Amalia Fodor, director executiv al Fundației OMV Petrom, fundație care finanțează programul. 

Din 2010 până în prezent, organizația Salvați Copiii a dotat 296 de unități medicale, cu peste 4.100 de echipamente, investind peste 21 de milioane de euro.

Miniștrii PSD își dau demisia din Guvernul Bolojan, a decis partidul condus de Grindeanu. Cine sunt cei 6 care pleacă de la Palatul Victoria
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Viva.ro
Este știrea momentului! Ilie Bolojan a luat decizia și a făcut marele anunț pe care-l așteptau toți românii
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
gsp
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
GSP.RO
Ion Țiriac s-a întors din China și dezvăluie cadoul exorbitant pe care i-l face Nadiei: „Pe 18 iulie îi dau cheile”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Românca noastră ducea o viață de huzur alături de logodnicul ei miliardar, dar acum e în stare gravă, la spital! Incredibil ce face el în acest timp
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Alte știri

Tarom nu a reușit să urmeze planul de redresare negociat cu CE. Oana Gheorghiu: „Anul trecut, compania a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere”
Știri România 18:06
Tarom nu a reușit să urmeze planul de redresare negociat cu CE. Oana Gheorghiu: „Anul trecut, compania a ajuns la 186 de milioane de lei pierdere”
Românii nu s-au înghesuit să vadă coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Știri România 17:33
Românii nu s-au înghesuit să vadă coiful de la Coțofenești și brățările dacice recuperate din Olanda, în prima zi în care au fost expuse la Muzeul de Istorie
Parteneri
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Adevarul.ro
Aventurile unui pompier cu doua prostituate. Lipsa erecției l-a adus în fața instanței, acuzat și de tâlhărie
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Fanatik.ro
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Parteneri
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:19
Ce îl enervează cel mai tare pe Dan Negru în mediul online: „O să lupt cu toate forțele mele”
Povestea emoționantă a bunicii Alexandrina de la „Visuri la cheie”: „A înfiat fata fiicei înfiate”. Locuia în condiții greu de suportat
Stiri Mondene 17:10
Povestea emoționantă a bunicii Alexandrina de la „Visuri la cheie”: „A înfiat fata fiicei înfiate”. Locuia în condiții greu de suportat
Parteneri
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
ObservatorNews.ro
O familie din Italia şi-a cumpărat bilete de avion pentru Cracovia, dar a aterizat la Craiova
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Parteneri
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
GSP.ro
Ion Țiriac l-a dat de gol pe primarul Ciucu: „Nu știu dacă fac o greșeală și-mi cer scuze” » Schimbare MAJORĂ în mijlocul Bucureștiului!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Mediafax.ro
Stenograme ședința PSD. Grindeanu: „Bolojan a ieșit la racolat de parlamentari”. Lia Olguța Vasilescu: „Trebuie să arătăm că avem sânge în instalație”
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
StirileKanalD.ro
Doliu în rândul medicilor. Doctorița care a salvat mii de copii a murit
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de designerul Eugen Olteanu. Ce se ascunde în spatele morții fulgerătoare la doar 42 de ani: „Ai zis că o să învingi și asta”
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
Mediafax.ro
Analiști maghiari: criza politică pune în pericol deficitul și cursul valutar
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului
KanalD.ro
BREAKING NEWS Incident grav la metroul din București! O bucată de tavan a căzut în tunel, între stațiile 1 Mai și Jiului

Politic

Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
Politică 18:44
Sorin Grindeanu a promis că PSD va susține în Parlament toate modificările legislative, pentru a nu rata banii din PNRR
LIVE TEXT | USR, ultima consultare a lui Nicușor Dan la Cotroceni. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
LiveText
Politică 18:40
LIVE TEXT | USR, ultima consultare a lui Nicușor Dan la Cotroceni. PSD a decis retragerea miniștrilor înaintea finalului consultărilor. Nicușor Dan va face o declarație de presă
Parteneri
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
ZiaruldeIasi.ro
La Iași se devorează peste 10.000 de shaorma pe zi. Explicații: ritmul alert al vieții și numărul mare de tineri din oraș cresc apetitul pentru fast-food
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
Fanatik.ro
UE și-a sporit cu aproape 40% achizițiile de gaz din Rusia. Clasamentul țărilor care alimentează bugetul Kremlinului
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal