Suchana Seth, care conduce „The Mindful AI Lab” din Bengaluru, centrul tehnologic al Indiei, a fost reținută în districtul Chitradurga din statul Karnataka, când se întorcea cu taxiul din statul vecin Goa, și arestată după ce cadavrul a fost găsit în bagajele ei, au precizat polițiștii.

Seth nu a putut fi contactată pentru a face precizări, deoarece se afla în arest, iar poliția a spus că nu știe dacă aceasta are încă un avocat. Nici angajații de la compania ei nu au putut fi contactați pentru comentarii, notează Reuters.

Seth se cazase sâmbătă la un hotel din Goa împreună cu fiul ei, dar băiatul nu mai era cu ea când a plecat luni seară, a declarat inspectorul de poliție Paresh Naik, din Goa.

Angajații hotelului care făceau curățenie au găsit pete de sânge în cameră după ce Suchana Seth s-a cazat și au informat poliția, a adăugat Naik.

Poliția a luat apoi legătura telefonic cu șoferul de taxi și l-a rugat să o ducă pe Seth la cea mai apropiată secție de poliție, a precizat inspectorul.

„Când valiza ei a fost deschisă, a fost găsit cadavrul copilului”, a declarat în fața presei superintendentul poliției din Goa de Nord, Nidhin Valsan.

VIDEO | Suchana Seth, the CEO of a start-up company who has been arrested in Karnataka for allegedly killing her four-year-old son in #Goa, brought to Panaji by the police.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/XXyYAAm0ME