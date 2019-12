De Mirela Neag, Radu Roman (Timișoara),

Cu câteva zile înainte de Crăciun, pentru o familie din Șag – comună de la periferia Timișoarei – Sărbătorile s-au transformat în distrugere. Pe 20 decembrie, în jurul orelor 16:00, focul le-a mistuit acoperișul casei și o mare parte din gospodărie.

Comuna are un Serviciu Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), dar acțiunea pompierilor locali a fost tardivă și aproape inutilă. Mașina de intervenție, care se afla la doar 500 de metri de casa incendiată, a apărut după un timp îndelungat, spun oamenii.

Șeful Serviciului de pompieri voluntari, Andrei Mărcuți, care este plătit din bani publici și care este primul care trebuia să scoată mașina de intervenție din curtea Primăriei Șag, nu locuiește în localitatea respectivă, ci într-o comună apropiată, Sânmihaiu Român.

Andrei Mărcuți este șeful Serviciului de pompieri voluntari din Șag. Foto: Facebook

Sânmihaiu Român este la aproximativ 20 de kilometri distanță de Șag

Până a apărut tânărul, și a scos mașina de intervenție din curtea primăriei, focul deja se extinsese. Nici intrarea în acțiune a tulumbelor mașinii SVSU n-a avut efectul dorit, focul fiind stins abia de echipajul de pompieri sosit de la Timișoara. Nici hidrantul amplasat vis a vis de casa cuprinsă în flăcări nu a funcționat.

Iar în timp ce șeful SVSU Șag era la kilometri de locul incendiului, viceprimarul Florin Luca și-a riscat viața intrând în casa cuprinsă de flăcări pentru a scoate butelia.

Tânărul șef al SVSU Șag, Andrei Mărcuți, băiatul primarului comunei Sânmihaiu Român, Viorel Mărcuți (PSD), a apărut în schemă în anul 2018 în urma unui concurs.

În timp ce voluntarilor care activează în SVSU Șag li se cere să aibă domiciliul în comună, în cazul șefului acestui serviciu s-a admis o derogare de la această obligație.

În același timp cu angajarea fiului primarului din Sânmihaiu Român în funcția de șef al SVSU Șag, în schema de personal a Primăriei Sânmihaiu Român a apărut, tot în 2018, Mădălina Roșu, soția primarului din Șag, Flavius Roșu (tot PSD), pe postul de arhivar, tot în urma unui concurs.

”Tânăra soție a primarului PSD se îndeletnicește, de fapt, nu cu arhiva, ci cu operațiuni de înfrumusețare corporală a doamnelor din localitate, de genul extensii gene fir cu fir, iar din această primăvară este ocupată și cu administrarea unui bar din comună, proprietate personală, Caffe Red”, spune un angajat al Primăriei Șag.

Aceeași sursă explică și motivul angajării acesteia ca arhivar: ”Salariul primit de la Primăria Sânmihaiu Român atrage, după sine, o indemnizație din partea statului pentru creșterea copilului. Mădălina Roșu a născut al doilea copil în această vară, cuplul mai având un copil, născut în 2017”.

După incendiu, reacția oamenilor din comună a fost promptă. O localnică a luat inițiativa pe Facebook, coordonând întreaga acțiune de ajutorare a familiei năpăstuite. Un prim mesaj postat în ziua incendiului suna astfel: “Avem nevoie de fapte urgent pentru a ajuta familia de pe strada a 3-a. E nevoie de multe materiale de construcții. E nevoie de fier. E nevoie de ciment. E nevoie de sârmă de cofrat (…) de lemn/grinzi. E nevoie de mulți bărbați care să vină la muncă. E nevoie de electrocasnice și mobilier. E nevoie de sprijin financiar. Adunarea va fi mâine dimineață la ora 8.30 pe strada a 3-a nr. 82. Vom face un necesar rapid și ne vom organiza pentru primele lucruri care trebuie cumpărate. Cred că e momentul să arătăm ce poate face cu adevărat o comunitate. Avem utilaje, avem echipă de electricieni. Vă rog odihniți-vă și de mâine la treabă. Personal am văzut multe minuni. M-aș bucura să mai văd încă una”.

Peste două zile, în 22 decembrie seara, casa a fost refăcută: “Mulțumesc OAMENI! Azi s-a zidit o căsuță din temelie! Am reușit pentru că: au fost 30-35 bărbați care au muncit 10-12 ore! Am avut un foraj de apă nou! Am avut o betonieră minune și uriașă! Am avut utilaje și șoferi buni! Am avut putere și determinare!”.

S-a întâmplat la doi pași de Timișoara, la exact 30 de ani de la Revoluție.

Flavius Roșu, primarul din Șag: ”Legislația nu obligă ca șeful SVSU să fie din localitate!



-Domnule primar, există nemulțumiri în legătură cu intervenția întârziată a șefului SVSU la incendiul din 20 decembrie!

– Sunt nemulțumirile unor consilieri locali care au intrat cu 6 luni înainte în campanie electorală.

-Este vorba despre intervenția șefului SVSU, Andrei Mărcuți, care deși este singurul plătit din bani publici nu este localnic al Șag?!

– Sunt exagerări. Conform graficului intervenției, la 16:15 a fost apelat ISU, iar la 16:30, Andrei Mărcuți a ajuns acolo.

-Logic este ca șeful acestui serviciu de intervenție să locuiască în Șag din moment ce și ceilalți voluntari sunt aleși dintre cei din localitate?!

– Legislația nu interzice acest lucru. Iar postul l-am scos la concurs de trei ori…

Așa suna anunțul de angajare

-Există critici conform cărora mașina de intervenție nu a putut fi scoasă din curtea Primăriei din cauză că cheia se afla la Andrei Mărcuți!

– Nu este adevărat. Mai sunt două chei, una chiar la Primărie.

-Conform declarației de avere, soția dumnevoastră, Mădălina Roșu, este angajat pe postul de arhivar la Primăria Sântmihaiu, care e condusă de tatăl lui Andrei Mărcuți.

– Soția mea și-a dat demisia din acel post de câteva luni. Vă garantez că nu are nicio legătură una cu alta.

Flavius Roșu, primarul din Șag, alături de soția sa. Foto: Facebook





