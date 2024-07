„Acesta nu este doar un simplu eveniment izolat. Postulatul central al campaniei lui Biden este de a spune că preşedintele Trump este un fascist autoritar care trebuie oprit cu orice preţ. Această retorică a dus direct la tentativa de asasinare a preşedintelui Trump”, a acuzat acest senator din Ohio.

Today is not just some isolated incident.



The central premise of the Biden campaign is that President Donald Trump is an authoritarian fascist who must be stopped at all costs.



That rhetoric led directly to President Trump's attempted assassination.