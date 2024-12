Gor este cunoscut pentru personalitatea sa carismatică și conexiunile extinse. Donald Trump Jr. a spus despre el „Îmi imaginez că a luat cina mai des cu tatăl meu în ultimul an decât am făcut-o eu”, iar Jared Kushner a adăugat: „Sergio are o personalitate puternică. Și oamenii au încredere în el”

Experiența lui Gor include poziții la Fox News și ca purtător de cuvânt pentru senatorul Rand Paul. El este apropiat de familia Trump, petrecând mult timp la Mar-a-Lago.

„A fost acolo când alți oameni au fugit”

În noua sa funcție, Gor va avea puterea de a găsi, verifica și angaja aproximativ 4.000 de oficiali. Fostul congressman Matt Gaetz a comparat rolul său cu cel al unui „manager general al guvernului”.

Gor este cunoscut pentru loialitatea sa față de Trump. Charlie Kirk, un activist conservator, a menționat: „Chiar și în perioada de exil după 2020, Sergio a fost alături de președinte. A fost acolo când alți oameni au fugit”.

Gor este descris ca fiind „sufletul oricărei adunări sociale”. El este cunoscut pentru petrecerile sale animate și pentru abilitățile de DJ.

Numeroase persoane din cercul lui Trump l-au lăudat. Kellyanne Conway a declarat că Trump îl descrie ca pe „un tip care face ca lucrurile să se întâmple”.

Monica Crowley, recent numită șef al protocolului, a subliniat: „Are încrederea și sprijinul deplin al președintelui, și foarte puțini alții au asta, în afara familiei proprii a președintelui Trump”.

Numirea lui Sergio Gor în această poziție importantă reflectă încrederea pe care Trump o are în el. Rolul său va fi crucial în modelarea noii administrații, iar personalitatea sa carismatică și conexiunile extinse vor fi esențiale în îndeplinirea acestei sarcini.

