Sergiu Olteanu, meteorologul care trăiește la 2.500 de metri altitudine: „Când apare vântul, chiar și 10-20 de kilometri/oră, e gata”. Regulile cele mai importante iarna, pe munte

A refuzat să asculte sfaturile

Turistul a plecat pe traseul Dichiu – Piatra Arsă în data de 23 decembrie 2024, pe o vreme excelentă pentru drumeții: temperaturi pozitive (4… 5 grade Celsius), cer senin, vizibilitate maximă, fără vânt, drum bătătorit de ratrac.

Peste noapte a rămas la cabana Piatra Arsă, iar a doua zi, pe 24 decembrie, a plecat din nou la drum pe bicicletă, în ciuda faptului că vremea se schimbase radical, era viscol puternic cu aport de zăpadă, chiar „urgie” – așa cum au precizat salvamontiștii din Sinaia – vizibilitate spre zero, iar drumul – troienit.

„Nu a vrut să asculte să nu plece astăzi (n.r. – marți 24 decembrie) și a ajuns în situația asta”, a explicat Gabriel Jugănaru, instructor de schi și ghid montan, într-un comentariu la postarea Salvamont Sinaia care anunța, pe 24 decembrie, ora 18.00, că a pornit în misiune de salvare a biciclistului blocat în nămeți.

În ciuda faptului că era foarte bine echipat – atât el, cât și bicicleta -, turistul a încălcat două mari reguli, spun salvamontiștii: a ignorant avertismentele de vreme rea (cod portocaliu de viscol) și s-a bazat pe forța bicicletei (fat bike) crezând că îi va fi ușor să străbată troienele de zăpadă atâta vreme cât traseul era „la vale”. Când a văzut că nu mai poate înainta, poteca fiind acoperită aproape complet de strat gros de zăpadă viscolită, biciclistul a cerut ajutor.

Regulile pentru amatorii de mountain bike iarna

Sergiu Olteanu, meteorolog la stația Omu din Bucegi, situată la o altitudine de 2.505 metri, ghid montan și instructor de schi a explicat, pentru Libertatea, care sunt regulile de bun simț care ar trebui respectate de turiștii amatori de mountain bike de iarnă. Salvamont a anunțat un „număr îngrijorător de mare” de intervenții de urgență. Un om a murit, iar 100 au fost salvați de pe munte, potrivit bilanțului făcut public pe 27 decembrie.

În primul rând, echipamentul trebuie adaptat la sportul de iarnă practicat. Pentru o tură cu bicicleta pe zăpadă este nevoie de mănuși speciale și bocanci cu tălpici încălziți, iar cauciucurile trebuie să fie prevăzute cu țepi, dacă zăpada este înghețată. În plus, susține Sergiu Olteanu, pentru un astfel de sport extrem nu sunt recomandate traseele din golul alpin pe care le abordăm pe timpul verii.

Nu te avânți în golul alpin cu bicicleta prin troiene de doi metri, când ai la dispoziție drumurile forestiere, care sunt la jumătate de oră distanță față de oraș. Trebuie să ții cont că atâta vreme cât ești pe bicicletă, mâinile nu le miști, iar picioarele – în special genunchii – sunt foarte solicitate. Eu recomand mănuși foarte călduroase, iar pentru încălțăminte există atâtea variante de branțuri încălzite… Sunt unele care în contact cu aerul produc o reacție chimică, iar căldura ține aproximativ șapte ore. Dacă îți este cald la picioare și la mâini, îți este cald la tot corpul”, explică Sergiu Olteanu.

Sergiu Olteanu. Foto: Facebook

Pe de altă parte, orice echipament, oricât ar fi de sofisticat, nu-ți garantează siguranța dacă pornești la drum în condiții meteo extreme.

„Trebuie să țină cont de condițiile meteo. Dacă e viscol și zăpadă mare, nu are niciun rost să se avânte. Eu merg cu bicicleta pe munte iarna de 25 de ani, dar nu m-aș duce acum pe bicicletă la Piatra Arsă, în masivul Bucegilor sau în Piatra Craiului. Pentru așa ceva avem drumurile forestiere. Acum, iarna, potecile de munte nu se pot parcurge. Cele mai indicate pentru acest tip de sport sunt, repet, drumurile forestiere sau drumurile neasfaltate din satele izolate din zona Branului, Măgura, Peștera, Fundata, Șirnea. Sunt foarte, foarte ok pentru mountain bike pe timp de iarnă. Acum este zăpadă acolo, iar dacă zăpada este și întărită se poate pedala în condiții sigure”, a explicat, pentru Libertatea, Sergiu Olteanu.

Bicicleta ideală pentru o tură pe munte, iarna

În același timp, acesta nu recomandă neapărat bicicletele speciale de iarnă, cu anvelope groase, „pentru că înaintarea este foarte dificilă, mai ales dacă este strat de zăpadă de 10-15 centimetri, nu are crustă ca să stea roata, să aibă portanță, înaintarea este foarte grea. Eu recomand cauciucuri cu spike (n.r. – țepi), dacă este gheață sau pur și simplu cauciucuri normale, dar umflate mult mai puțin, cam 70% din presiune”, este sfatul specialistului.

O altă regulă de care trebuie ținut cont atunci când se pornește la drum de iarnă pe bicicletă este condiția fizică și efortul pe care îl putem depune. Pedalarea pe bicicletă, pe zăpadă, este mult mai greoaie decât vara.

„Mulți renunță când dau de zăpada moale, pentru că îți consumă multă energie. Dacă vara poți face un traseu de 50 de kilometri, iarna, după 20 de kilometri, poți fi epuizat. Și frigul consumă foarte multă energie, chiar dacă nu ne dăm seama. În plus eliminăm și multă apă, motiv pentru care trebuie să ne hidratăm foarte, foarte bine, dar nu mai mult decât ne cere corpul. Eu, de exemplu, la o tură și 6, 7 ore cu bicicleta, am la mine câteva batoane energizante. Nu-mi iau mâncare mai deloc”, explică Sergiu Olteanu.

„Pedalarea pe bicicletă, pe zăpadă, este mult mai greoaie decât vara”, spune Sergiu Olteanu

Senin la munte nu înseamnă și condiții ideale de schi

Dacă în prima parte a vacanței de Crăciun viscolul puternic a blocat transportul pe cablu, iar turiștii nu au putut ajunge la pârtiile de mare altitudine din Sinaia, meteorologul Sergiu Olteanu vine cu vești bune. Începând din weekendul 28-29 decembrie, vremea s-a schimbat radical, cu zile însorite, fără vânt, iar condițiile de schi – excelente. La Sinaia sunt deschise pârtiile Lăptici 1, Lăptici 2 şi Variantă, celelalte fiind în curs de amenajare, la Brașov se schiază pe pârtiile din zona superioară a masivului Postăvarul.

„Trebuie să știți ceva. Atunci când se face vreme bună, când apare soarele, apare și vântul. E important ca schiorii să știe asta, pentru că, dacă avem zăpadă proaspătă, vântul o viscolește și scade foarte mult vizibilitatea. Câteodată nu vezi mai nimic. Se poate lipi și de ochelari, confortul termic este foarte, foarte scăzut. Sunt zile, când poți să stai și la plajă, dacă este soare și nu este vânt. Dar când începe vântul, chiar și la 10 sau 20 de kilometri/oră, gata, s-a terminat, apare disconfortul termic”, explică Sergiu Olteanu.

Meteorologul atenționează că, în condiții de vânt, temperatura de -5 grade Celsius, de exemplu, se resimte de până la patru ori mai scăzută, acesta fiind și motivul pentru care este neapărat necesar echipament de iarnă de bună calitate.

Turiștii trebuie să țină cont de condițiile meteo. Foto: Sergiu Olteanu / Facebook

Ponderează-ți elanul înainte de prima tură pe pârtie

Înainte de prima tură pe pârtie, este bine ca fiecare schior, indiferent dacă este experimentat sau începător, să țină cont de două sfaturi salvatoare: pregătirea corpului și familiarizarea cu traseul.

„În primele zile este nevoie de puțină încălzire. Nu te dai jos din gondolă, te sui pe schiuri și ai plecat. Cu 10-15 minute înainte de prima coborâre eu recomand câteva exerciții de încălzire a încheieturilor, acele exerciții de bază, extensii, genuflexiuni, cam ce făceam la școală. Schiul este un sport complex. Trebuie să ne dăm cu responsabilitate și să urmăm anumite reguli”, spune Sergiu Olteanu.

Apoi, nu ne avântăm orbește pe pârtie, cu viteză, de la prima tură. Este important pentru siguranța schiorului ca acesta să fie familiarizat cu traseul, să cunoască pârtia, unde sunt porțiunile cu gheață, unde sunt denivelări. „Chiar și atunci când ajungi la un anumit nivel de performanță, trebuie să fii foarte atent, să nu te gândești că tu ești cel mai tare și te dai oricum ar fi”, a concluzionat Olteanu.

