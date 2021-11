Singura imagine cu fosta soție lui Petrică Mîțu Stoian. Carmen Mihaela a fost la priveghi: „Pentru ea, moartea lui a fost un șoc”

Timp de 16 ani, Petrică Mîțu Stoian a fost căsătorit cu Carmen Mihaela, dar în 2012, de comun acord, au divorțat. „Eu şi Carmen am hotărât de comun acord să ne separăm. Nu am vrut să batem toba pe tema asta. Am intentat acţiunea de divorţ în decembrie anul trecut şi am avut termen pe 18 ianuarie”, declara Petrică Mâţu Stoian, la PRO TV, în urmă cu 9 ani. Cei doi nu au avut copii împreună.

Chiar dacă s-au separat, ei au păstrat o relație bună de-a lungul anilor. S-au ajutat reciproc de fiecare dată când au avut nevoie. Carmen Mihaela a trăit un șoc când a aflat că Petrică Mîțu Stoian s-a stins, ea a fost prezentă chiar și la priveghiul lui, la înmormântare. Veronica Măgureanu, o apropiată a celor doi, a povestit la Exclusiv VIP, la Prima TV, detalii neștiute din căsnicia lui Petrică Mîțu Stoian.

„De 3 zile suntem în stare de șoc, toți cei care l-am cunoscut pe acest minunat om și artist. Carmen este o femeie minunată, am fost împreună la multe petreceri. Toată noaptea a stat la căpătâiul lui Petrică Mîțu Stoian. Carmen este o ființă minunată. Am cunoscut-o în 2003, în același timp cu domnul Petrică. Este un om minunat.

Din păcate, eu i-am dat nefericita veste lui Carmen, iar ea era la volan. A început să țipe și să urle: «Nu este adevărat! Petru nu a murit, nu este adevărat ce-mi spui, nu se poate așa ceva, nu cred, Vera». Mă rugam de ea să oprească mașina, să tragă pe dreapta. A fost un șoc pentru ea. Carmen este un om minunat, un om cu un suflet extraordinar. Acești doi oameni nu s-au certat niciodată, au avut o căsnicie frumoasă și fericită.

Carmen Mihaela, fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian, în haine turquiose

Nu știu de ce au hotărât să se despartă, însă Carmen a rămas neschimbată. I-a oferit ajutorul la spectacolul din august, s-au întâlnit, au vorbit, s-au pupat. Se purtau foarte frumos unul cu celălalt. Carmen este omul care l-a iubit și îl iubește pe Petrică Mîțu Stoian”, a povestit aceasta la TV.

Potrivit spuselor Veronicăi Măgureanu, fosta soție a lui Petrică Mîțu Stoian nu și-a dorit niciodată să fie o persoană publică. „«Atât timp cât Petru nu mai este și nu mai poate să vorbească, eu nu am de ce să ies pe post și să vorbesc de omul pe care l-am iubit și divinizat și care mi-a fost soț». Carmen a fost nedezlipită de coșciug, numai când a venit presa, s-a retras. Nu vrea să apară și nu vrea să vorbească. Este o femeie foarte deșteaptă, inteligentă, care vrea să trăiască în mare discreție. Eu i-am văzut fericiți. Petrică nu dădea niciun semn că ar fi bolnav, era tot timpul glumeț, râdea, radia. Toată lumea din jur se simțea bine, avea o energie pozitivă, era o Fecioara veselă”, a mai spus Veronica Măgureanu, la Prima TV.

Cine ar moșteni averea lui Petrică Mîțu Stoian

Având în vedere că artistul de muzică populară nu a avut copii, în spațiul public au fost lansate întrebări referitoare la averea lui, cine o moștenește. Într-un interviu, Petrică Mîțu Stoian a lăsat să se înțeleagă că nepoții lui vor moșteni totul.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Dacă s-a întâmplat să n-am un urmaș, asta este. Nu sunt singurul. Sunt oameni mari, conducători de state care nu au urmași. Nu e un capăt de țară. Sunt destui nepoți alături de mine. Cine e aproape de mine, mă iubește și mă respectă, are toată dragostea mea. Cine nu, la revedere”, a povestit Mîțu Stoian pentru Star Popular.

Citeşte şi:

Ce propunere i-a făcut Ramona Bădescu lui Donald Trump atunci când l-a întâlnit

Situație neașteptată în serialul românesc „Las Fierbinți”. Ce s-a întâmplat cu nunta lui Giani cu Gianina

Mădălina Ghenea, apariție extravagantă la premiera „House of Gucci”, la Londra. S-a întrecut în ținute cu Lady Gaga și Salma Hayek

PARTENERI - GSP.RO Povestea timișoreanului care s-a mutat în mijlocul Atlanticului, în 2004. Ce spune acum, după 17 ani, despre țara care i-a atras mereu pe români

Playtech.ro ȘOC! Ce a făcut fosta soție a lui Petrică Mâțu Stoian la înmormântare. Am aflat detalii sfâșietoare

Observatornews.ro O femeie se prăbușește de durere după ce a fost biciuită de 17 ori pentru că a întreținut relații sexuale cu iubitul ei, în afara căsătoriei, în Indonezia

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2021. Racii este important să dozeze corect orice fel de mesaj, mai ales față de cei dragi

Știrileprotv.ro Un actor celebru din “Monster’s Ball” a murit la 30 de ani, după grave probleme pulmonare

Telekomsport Reacţia lui Becali după ce i-a fost acceptată oferta de 6,8 milioane de euro: ”L-am luat pentru că era omul la puşcărie”

PUBLICITATE CONCURS: Fii vedeta noastră într-un editorial de modă special #ArcaneELLE!