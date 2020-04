De Mihai Niculescu,

Site-ul IMM Invest a fost atacat de hackeri vinerea trecută, au spus mai mulți oficiali guvernamentali. În momentul deschiderii, site-ul a primit 397.000 cereri de accesări pe minut provenite de la 132.000 de conexiuni.

Alți politicieni, precum Marcel Ciolacu, liderul PSD, au declarat public că nu cred în varianta unui atac informatic, deși oficiali ai SRI și STS deja investigau această ipoteză.

Florin Cîțu i-a dat, vineri, replica:

„Ciolacu vrea România în criză! Am fost informat de instituţiile abilitate că noua formă a site-ul ui IMM INVEST, pe care înţeleg că nu o mai poate ataca nimeni, o să fie gata săptămâna viitoare. Având în vedere că, timp de o lună de zile, toate propunerile mele pentru salvarea economiei au fost atacate public şi respinse în parlament de PSD şi am promis tuturor transparenţă şi profesionalism, am luat următoarea decizie: începând de azi la orice program pentru dezvoltarea României pe care îl iniţiez şi care este aprobat de guvern, iar după aceea este contestat şi anulat în Parlament de votul PSD, voi prezenta un anunţ pe care orice persoană care accesează programul respectiv să-l citească” a scris pe Facebook, ministrul finanțelor, Florin Cîțu, potrivit Agerpres.

Ministrul finanțelor vrea un mesaj politic clar afișat pe noua variantă a sitului IMM Invest.

„Ca să fie mai clar, site-ul IMM INVEST o să fie lansat săptămâna viitoare şi se va deschide cu anunţul din cartolina ataşată: „IMM INVEST produs dezvoltat de MFP. Ciolacu şi PSD se opun acestui produs şi l-au atacat prin moţiune”. Am fost informat de specialişti că este foarte probabil că site-ul să fie accesat de cel puţin 4 milioane de oameni în prima oră”, a scris vineri ministrul Finanţelor.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat joi că partidul intenţionează să depună o moţiune simplă împotriva ministrului de Finanţe, Florin Cîţu. Nu însă și la adresa întregului Guvern Orban precizând, însă, că pe perioada stării de urgenţă nu se pune problema aceasta.

„Am constatat că după 7 zile de la atacul marţienilor asupra site-ului domnului Cîţu tot nu s-a rezolvat problema, sunt 7 zile de când administratorii IMM-urilor nu pot aibă acces la fondurile guvernamentale, fonduri europene, dintr-o neputinţă a unui ministru, mai nou şi mincinos. Vă reamintesc, suntem la o lună şi o săptămână de la declanşarea stării de urgenţă şi niciun IMM nu poate să acceseze niciun fel de împrumut. Nu le rămâne altceva de făcut decât să concedieze oameni, pentru că nu-şi pot face un plan de afaceri deoarece Guvernul României nu are capacitatea de a face un singur site funcţional”, a afirmat Ciolacu, la Parlament.

