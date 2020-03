De Alina Manolache,

Deși Ministerul Educației a sesizat Curtea de Apel și a cerut retragerea titlului de conferențiar, aceeași instituție a numit-o pe Laura Gorghiu în cea mai înaltă funcție a Universității Valahia, printr-un ordin semnat de Monica Anisie.

Într-un răspuns adresat publicației Libertatea în legătură cu titlul de conferențiar al Laurei Gorghiu, oficialii de la minister spuneau că nu au încă un răspuns și că acesta va fi transmis în termenul legal de 30 de zile.

În aceeași zi, ministrul Educației a semnat Ordinul de numire a Laurei Gorghiu în funcția de rector.

Ordinul de numire a Laurei Gorghiu în funcția de rector

Plângere la DNA pe numele profesoarei care a devenit rector cu semnătura ministrului Monica Anisie

O plângere depusă recent la DNA de un coleg din Universitatea Valahia, lectorul universitar doctor Dumitru Goldbach, vorbește despre parcursul profesional al Laurei Monica Gorghiu, proaspăt rector al instituției de învățământ.

Goldbach susține că actualul rector a obținut titlul de conferențiar fără să aibă, la momentul respectiv, doctoratul. Dumitru Goldbach consideră că obținerea titlului s-a făcut ”în mod fraudulos, cu intenție, în anul 2004, înscriindu-se la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, poziția 6, la data de 24.03.2004, cu cererea semnată olograf nr. 2391 din 24.03.2004, la data respectivă nedeținând titlul de doctor în științe, cerință obligatorie și imperios necesară pentru înscrierea la acel concurs, așa cum preciza în mod expres Legea nr. 128/1997 – Statutul personalului didactic – la art. 55 alin.2.”

Plângere depusă la DNA

În plângere, Dumitru Goldbach mai spune că doctoratul a fost obținut oficial abia pe 3 iunie 2004, deși concursul pentru conferențiar a fost ținut în perioada martie – aprilie 2004 și s-a încheiat pe 27 aprilie.

Profesorul care a reclamat-o pe Laura Gorghiu susține că aceasta a adus prejudicii atât statului, prin faptul că a încasat salariul aferent titlului de conferențiar timp de 16 ani, dar și celorlalți colegi care, deși aveau deja doctoratul, nu au obținut postul de conferențiar.

Laura Monica Gorghiu

Laura Monica Gorghiu a răspuns întrebărilor Libertatea. Aceasta a declarat că între titlul de conferențiar și funcția de rector nu este nicio legătură și că s-a aplicat legea. Profesoara spune că avea diploma în momentul în care s-a încheiat concursul început în martie, și anume în septembrie.

”Lucrurile nu au nicio legătură unul cu celălalt. Eu am dat un concurs acum 16 ani, în condițiile care erau acum 16 ani. Aveam diploma de doctorat când s-a ajuns cu procedura la minister. Concursul adevărat a fost în iulie, de aceea ordinul este datat în septembrie. Puteam începe procedura înainte, pe baza adeverinței, am avut titlul confirmat. Dumneavoastră când susțineți undeva un concurs de admitere în facultate și ați terminat în iulie 2020, puteți să vă înscrieți cu diploma în iulie 2020? Vă înscrieți cu o adeverință care spune ca ați obținut Bacalaureatul. Este aceeași situație.”

Ministerul Educației cere în instanță anularea titlului de conferențiar

Oficialii de la Ministerul Educației au considerat că explicațiile actualului rector nu stau în picioare. S-au adresat instanței și au cerut anularea titlului de conferențiar.

Ce a cerut ministerul (extras din răspunsul Ministerului Educației adresat profesorului Dumitru Goldbach):

· anularea concursului pentru funcția de conferențiar universitar, poziția 6, Catedra Chimie Fizica de la nivelul Facultății de Științe a Universității “Valahia” din Târgoviște, publicată în Monitorul Oficial partea a III-a nr.123 din 27.02.2004,

· anularea în parte a OMEC nr.4628 din 26.09.2004, și anume poziția 3 de la punctul B din Anexa 1 la acest Ordin, respectiv pentru funcția de conferențiar universitar, acordată d-nei Laura Monica Gorghiu pentru Catedra de Chimie

· anularea Deciziei 1734 din 23.09.2004 emisă de Universitatea “Valahia” din Targoviste,

· suspendarea în parte a OMEC nr.4628 din 26.09.2004 și anume poziția 3 de la punctul B din Anexa 1 pentru functia de conferentiar universitar acordata dnei Laura Monica Gorghiu, pozitia 6

· suspendarea Deciziei 1734 din 23.09.2004 emisa de catre Universitatea “Valahia” din Targoviste.

Laura Gorghiu consideră că demersul Ministerului nu este îndreptățit

”Sunt răutăți, ca să fiu elegantă. Pentru că sunt tot felul de interese. În fine, nici nu vreau să le înțeleg. Eu îmi văd de treaba mea. Mie nu mi-e rușine cu activitatea pe care am făcut-o, cred că lista mea de lucrări vorbește destul de bine în situația asta. Eu sunt hotărâtă să îmi văd de treabă și să încerc să fac față provocărilor care ne așteaptă în viitor, pentru că avem niște provocări majore în viitor”, a spus Laura Gorghiu.

Același minister o numește pe Laura Gorghiu în funcția de rector

La scurt timp după decizia Ministerului Educației de a cere anularea tuturor actelor prin care Laura Monica Gorghiu primise titlul de conferențiar, a venit procedura de alegere a unui nou rector la Universitatea Valahia. Aceasta a obținut cele mai multe voturi și a fost aleasă de Senatul instituției de învățământ. Potrivit procedurii, Ministerul Educației este cel care validează alegerile pentru funcția de rector.

Deși procedura de anulare a titlurilor obținute de actualul prorector este în plină desfășurare, în paralel a mers și procedura pentru numirea sa ca rector. Iată răspunsul Ministerului Educației la solicitarea Libertatea, venit pe mail la ora 15.21, în aceeași zi în care Monica Anisie semna ordinul pentru numirea Laurei Gorghiu în funcția de rector.

Răspunsul Ministerului Educației

”În prezent, dosarul de confirmare a rectorului se află în fază de analiză, urmând ca avizul de confirmare a rectorului sau, după caz, refuzul de confirmare a acestuia să fie transmise către Universitatea „Valahia” din Târgoviște, în termenul de 30 de zile, stipulat în mod expres de art. 211 alin. (1) Teza I din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.” Ministerul Educației:

În privința faptului că Ministerul trebuie să se pronunțe cu privire la funcția de rector, în timp ce solicită retragerea titlului de conferențiar, reprezentanții de la Educație declară că între cele două nu există o legătură.

”La concursul pentru ocuparea funcției de rector pot participa personalități științifice sau academice din țară și din străinătate, astfel că numirea rectorului acestei universități nu este condiționată de deținerea titlului de conferențiar, contestată de către instituția noastră în instanță. În cazul în care instanța de judecată va constata că doamna Laura – Monica Gorghiu a obținut titlul de conferențiar cu încălcarea prevederilor legale incidente, acest fapt va atrage după sine toate consecințele prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în materia eticii universitare.”

Ulterior, Ministerul Educației a explicat că ”Dacă se va dovedi în instanță că Laura Gorghiu a obținut ilegal titlul de conferențiar, îl va pierde, împreună cu funcția de rector.” În legătură cu faptul că Libertatea a primit acest răspuns, în timp ce ministrul semna ordinul de numire a Laurei Gorghiu, Ministerul Educației ne-a spus că a fost o ”nesincronizare”.

Fostul rector al Universității Valahia, acuzat că a protejat-o și a avansat-o în funcție pe Laura Gorghiu

Profesorul care a reclamat-o pe Laura Gorghiu, Dumitru Goldbach, susține și că aceasta ar fi fost susținută de fostul rector al Universității, Călin Oros, care ar fi promovat-o în timp în mai multe funcții.

”Tot mediul universitar cunoaște faptul că susnumita (n. r. Laura Gorghiu) este ”omul de încredere” al acestuia, dumnealui (n. r. Călin Oros) fiind cel care a făcut trafic de influență, pentru a-i fi acceptată ilegal candidatura, iar ulterior, tot prin trafic de influență i-a obținut posturile de Decan și respectiv Prorector în cadrul Universității, unde se acționează ca un grup organizat, liderul Grupului fiind Călin Oros.”

Extras din plângerea adresată DNA:

Laura Gorghiu spune că a reușit să urce treptele în cariera didactică pe propriile picioare. ”Nu are nicio legătură una cu alta. Eu am fost prorector timp de 8 ani și mi s-a părut normal să-mi depun o candidatură. Faptul că mai mulți colegi m-au ales poate spune ceva. Nu are nicio legătură cu trecerea de la un om la celălalt, toate aceste lucruri s-au făcut prin alegeri. Nu are nicio legătură cu faptul că sunt sau nu sunt protejata cuiva. Nu sunt protejata nimănui, din păcate s-a și demonstrat, prin faptul că au votat cum au știut ei colegii.”

Călin Oros, fostul rector al Universității Valahia, a declarat pentru Libertatea că ”acuzațiile sunt false și sunt convins că instituțiile abilitate ale statului vor verifica acest lucru. În rest, no comment.”



