De Ciprian Iana,

Alarmat de țipetele care se auzeau în noapte, un vecin a mers la casa de unde se auzea larma să vadă ce se întâmplă.

Acesta a înlemnit în momentul în care a văzut fetița familiei, în vârstă de nici șapte ani, îmbrăcată sumar și ascunzându-se în grădină, după ce fusese bătută de către mama sa.

Vecinul a încercat să poarte un dialog cu părinții fetei, însă fără efect, ambii fiind beți. Bărbatul a vrut să preia copila și s-o ducă să doarmă cu fiica lui acasă, însă mama s-a opus, trăgând de fetița pe care tocmai o bătuse și o aruncase dezbrăcată în gerul de afară.

”Nu vreau cu mama!”, a țipat sfâșietor fetița. Vecinul a filmat însă întreaga scenă și a sunat la 112, anunțând atât Poliția, cât și Proecția Copilului.

La scurt timp după incident, vecinul care a salvat-o pe copilă a dezvăluit că fetița a fost preluată de către autorități.

„Fetita este luată de Asistența Socială și Politie de azi noapte, au dus-o la Galați, la un singur centru cică este în Galați. Eu am făcut ce am putut, sperăm să fie bine acolo unde au luat-o. Nu mai știu nimic de ea de azi noapte. Eu am avut-o la mine, am spalat-o, i-am dat sa mănânce și atât. Fetița nu mai este la mine, au luat-o autorităţile”, a notat bărbatul pe Facebook.

”Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Tecuci au fost sesizaţi, prin 112, de un bărbat din comuna Gohor, satul Poşta, cu privire la faptul că o femeie din aceeaşi localitate şi-a agresat fiica, o minoră de 7 ani. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că femeia respectivă se afla sub influenţa alcoolului, minora fiind găsită în curtea imobilului.

În prezenţa asistentului social din cadrul primăriei Gohor, minora a fost condusă şi internată într-un centru de primire minori. În acest caz se efectuează cercetări pentru violenţă în familie şi rele tratamente aplicate minorului”, a declarat, pentru adevărul.ro, comisarul şef Gabriela Costin, purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi.

