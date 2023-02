Femeia, care a dorit să-și păstreze anonimatul, spune că este nevoită să circule foarte des cu taxiul. Ea are trei copii – doi băieți de 10, respectiv 12 ani, și o fetiță de doar 2 ani și jumătate -, iar cu cea mică merge adesea la terapie.

„Nu pot să car mereu după mine scaunul special”

„Am comandat, zilele trecute, o mașină prin aplicație, pentru că trebuia să merg cu cea mică la terapie. Când a venit șoferul și a văzut că suntem patru persoane, a spus că suntem prea mulți și că nu poate să ne ia. Degeaba i-am spus că pe fetița cea mică o țin în brațe și că încăpem toți pe bancheta din spate, ne-a lăsat în stradă și a plecat. Am fost nevoită să chem din nou o mașină, cu care i-am trimis pe băieții mai mari și pe care i-am urmărit prin aplicație, iar eu și cu cea mică am venit din urmă cu o altă mașină. Așa am întârziat la terapia pentru fetiță”, a povestit femeia, pentru publicația citată.

Gălățeanca afirmă că nu a fost prima dată când a fost refuzată de taximetriști, inclusiv de șoferii colaboratori ai firmelor de ride-sharing și ride-hailing.

„Mi s-a mai întâmplat, tot la o comandă prin aplicație, să mă întrebe de ce nu am scaun special pentru copil. Fata cea mică oricum nu suportă să stea în scaunul special, ci numai la mine în brațe. Nu am cum să car după mine și scaun de mașină, o țin eu de fiecare dată. Am mai pățit la fel și la o firmă de taxi obișnuită”, a mărturisit femeia.

Administratorul unei firme de taxi: „Șoferii au dreptul să refuze un client pe diverse motive”

Administratorul unei firme de taximetrie din Galați afirmă că nu există vreo prevedere legislativă care să spună că trei copii sunt prea mulți pentru un taxi.

„Și eu am copii și, sincer, nu mi-ar plăcea să fiu refuzat astfel. Noi nu avem angajați la firmă, ci colaboratori, iar aceștia au dreptul să refuze un client pe diverse motive. La fel cum la unele restaurante scrie, undeva la intrare, că «Avem dreptul să ne selectăm clientela», și colaboratorul unui operator de taxi poate refuza un client. Repet, nu știu dacă este vreo bază legală pentru acest lucru. Și, până la urmă, e o chestiune care ține și de omenie, nu numai de taximetrie”, a spus administratorul unui operator de taximetrie, contactat de publicația locală.

Potrivit acestuia, există nuanțe și în ceea ce privește transportul minorilor neînsoțiți.

„În principiu, transportul minorilor care nu sunt însoțiţi de părinți nu este permis. Dar dacă părintele anunță în prealabil și își asumă acest lucru, se poate face. Dacă e un minor singur și neanunțat de părinți, foarte mulți șoferi refuză cursa”, a precizat administratorul operatorului de taxi.

Fotografie ilustrativă / Sursa: 123rf.com

