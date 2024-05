Imagini cu noul bombardier nuclear invizibil B-21 „Raider”, la un zbor de testare. Avionul va intra în dotarea US Air Force

„B-21 Raider continuă să efectueze zboruri de testare la baza aeriană Edwards, care includ testări la sol, rulare pe pistă și diverse operațiuni din timpul zborului. Raider continuă să facă noi progrese înainte de a deveni principalul avion al flotei de bombardiere strategice a SUA”, se arată într-o postare publicată pe rețeaua X a bazei aeriane Edwards a USAF.

Până în prezent, USAF a publicat doar trei poze din cadrul acestor teste, primul zbor de testare al avionului având loc în noiembrie 2023.

Avionul B-21 va face parte din viitoarea flotă aeriană de bombardiere invizibile strategice, cu rază lungă de acțiune și capabile să lanseze încărcături nucleare, din dotarea aviației militare a SUA.

Compania americană Northrop Grumman a prezentat în premieră, la finele anului 2022, noul bombardier strategic invizibil B-21 „Raider” care va intra în dotarea aviației americane.

B-21, care are aceeași formă de „aripă zburătoare” ca și predecesorul său, B-2, va putea livra atât arme convenționale, cât și nucleare în întreaga lume, folosind capacități cu rază lungă de acțiune de realimentare în aer. Avioanele ar urma să coste aproximativ aproximativ 750 de milioane de dolari pentru fiecare aparat.

Northrop spune că B-21 Raider este prima aeronavă din generația a VI-a, având în vedere capacitatea sa de a se conecta la alte aeronave și de a integra cu ușurință arme viitoare în arhitectura sistemelor sale.

De asemenea, B-21 este construit dintr-un material mai durabil, care oferă o mai bună „invizibilitate” pe radare, având totodată nevoie de mai puțină întreținere, cu costuri mai mici de operare și timpi mai scurți petrecuți la sol. B-21 Raider este primul avion de bombardament american nou din ultimii 30 de ani, iar aproape fiecare aspect al programului este clasificat, dezvoltarea sa fiind făcută în mare secret.

B-21 „Raider” e un aparat capabil inclusiv să opereze fără echipaj uman şi să efectueze lovituri nucleare cu rază lungă de acţiune. Aparatul poate utiliza, de asemenea, și armament clasic. Pentagonul intenţionează să se doteze cu cel puţin 100 de astfel de aparate de înaltă tehnologie.

