Un camion cu semiremorcă a spart bariera din mijlocul autostrăzii, s-a răsturnat pe lateral pe banda din sens opus și apoi a luat foc pe autostrada M3, în zona Nyíregyháza, miercuri dimineață. Rezervorul a explodat după ce semiremorca s-a aprins.

Tamás Tarcza a devenit eroul poveștii și a relatat totul sursei citate, la două zile după ce a trecut, așa cum spune chiar el pe lângă moarte. Tatăl unui băiețel de 7 ani, bărbatul de 47 de ani spune că în aceeași seară a ajuns acasă epuizat și și-a îmbrățișat îndelung copilul, cu sentimentul pregnant că a fost la un fir de păr să nu-l mai vadă vreodată.

„Am fost funcționar public la Csobádra, acum sunt consultant de top în protecția biologică a plantelor și a trebuit să susțin o prelegere. Am plecat ceva mai devreme, așa că puțin înainte de ora 6 eram deja lângă ieșirea din Debrețin, la câteva sute de metri.

Nu am văzut camionul venind, mi-am dat seama doar că a spart bariera, s-a răsturnat, a alunecat spre mine pe o parte, a izbucnit în flăcări și a blocat drumul pe toată lățimea. Conduceam cu cruise control la 125 km\ h, am frânat violent, așa că am reușit să mă opresc la patruzeci de metri în fața lui.

Dacă nu mă trezeam să plec mai devreme, dacă unul dintre noi conduce puțin mai repede, s-ar fi putut să intru în el”, și-a amintit Tamás scenele groaznice. El crede că ar fi putut fi vorba de o explozie la unul dintre cauciucurile camionului.

„Am sărit din mașină și am început să dau cu piciorul în parbrizul camionului, cu toată puterea, șoferul a făcut același lucru din interior. L-am scos pe o gaură de cincizeci pe treizeci de centimetri. Alți șoferi au ajuns nu după mult timp, dar nu au îndrăznit să se apropie, din cauza incendiului.

Șoferul stătea lângă mine, fără pantofi, în șosete, și privea cum arde totul în cabină. Voia să se ducă înapoi ca să-și ia actele și telefonul, dar asta era exclus, din moment ce tot camionul ardea.

Am vorbit recent la telefon cu el, este un maghiar din Transilvania, a spus că atunci când a putut să se ridice, după ce s-a răsturnat în cabina șoferului și să se uite în oglinda intactă, a văzut un incendiu, dar nu a putut evalua amploarea.

Flăcările aveau doi-trei metri înălțime, dar câteva minute mai târziu a explodat și rezervorul de motorină și lichidul de răcire. Flăcările au au ajuns la șase până la opt metri înălțime, iar focul s-a extins în câteva secunde.

Șoferul a fost extrem de norocos că, după ce camionul s-a răsturnat, motorina nu a mai trecut pe sub cabină, pentru că atunci nu aș fi putut să mă apropii de ea”, a explicat salvatorul.

Tamás a sunat la 112 și abia atunci a putut să se relaxeze puțin. Bărbatul recunoaște că s-a gândit să-și anuleze prelegerea, dar nu a făcut-o. Pe drum, spune el a plâns continuu, apoi și acasă, seara, când a ajuns și îl așteptau soția și mama lui, și ele în lacrimi.

„Cu greu am dormit aseară, m-am răsucit și m-am întors foarte mult, probabil că va dura o săptămână sau două să procesez toate astea. Mulți oameni mi-au scris, mulți m-au felicitat, fiind străini. Sunt sigur că rutina mea de zeci de ani m-a salvat. Am un milion și jumătate de kilometri în spate, conduc tot timpul, așa că știam ce trebuie să fac. Un șofer mai neexperimentat s-ar fi putut panica, să tragă de volan … Dimineața, a doua zi, când am plecat la serviciu, m-am gândit cât de norocos am fost. Sunt norocos că sunt în viață”, a mai spus bărbatul.

El a postat pe Facebook fotografii și imagini video de la locul accidentului, scriind: „Camionul a trecut de barieră și a alunecat spre mine, blocându-mi banda până la limită! Deja luase foc în timp ce frânam! Abia am putut opri și să sparg geamul șoferului camionului, care a ars imediat!

M-am născut a doua oară, pentru că am putut folosi frânele pentru a evita coliziunea! Sunt bine și șoferul a scăpat cu răni minore la cap!”

