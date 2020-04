De Cristian Otopeanu,

„Buna ziua la toata lumea, am si eu o intrebare la cine stie sa dea un raspuns. Am vazut ca in toata lumea spun ca mor milioane de oameni si sute de milioane sunt bolnavi. Intrebarea mea este: a vazut cineva un om bolnav sau un om mort de la corona? Va rog frumos sa-mi ziceti si mie sa nu mor prost. Va pup”. Acesta a fost mesajul bărbatului, scris pe 17 martie, pe Facebook.

Câteva săptămâni mai târziu, Marian Giurea a murit din cauza COVID-19 într-un spital din Paris, au anunţat apropiaţii săi, potrivit Mediafax.

„Am rămas şocat, când sora mea m-a anunţat că Marian a decedat de coronavirus, în spitalul din Paris în care a fost internat în urmă cu o săptămână”, a spus un apropiat pentru gorjeanul.ro.

