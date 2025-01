Procurorii au încadrat fapta ca omor calificat, nu ucidere din culpă. Au fost stabilite și daune morale de 557.000 euro pentru familiile victimelor.

Instanța a reținut comportamentul sfidător al inculpatei, 39 de ani la momentul comiterii faptei, în timpul procesului: a întrebat judecătorii dacă îi deranjează zâmbetul ei.

Hotărârea Tribunalului nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Omor calificat, în loc de ucidere din culpă

Adina Ghervase a fost condamnată la 24 de ani de închisoare pentru omor calificat în circumstanțe agravante, tentativă de omor calificat și conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului. Încercarea apărării din timpul procesului, de a obține reîncadrarea faptelor ca „ucidere din culpă”, a eșuat.

De regulă, șoferii care comit accidente mortale sunt judecați pentru ucidere din culpă, faptă pedepsită cu cel mult 7 ani de închisoare, însă procurorii au încadrat fapta ca omor calificat.

Accidentul s-a produs în noaptea de 16 spre 17 iunie 2022, pe strada Păcurari. Ghervase conducea cu 148 km/ h în curbă și avea o alcoolemie de 1,13‰ în sânge. Ea a pierdut controlul volanului, a lovit zidul unei case și a ricoșat într-un grup de muncitori. Oamenii lucrau la îndreptarea unei guri de canal.

4 oameni au decedat, alți 2 au fost grav răniți, iar unul a scăpat cu răni ușoare.

Dată fiind gravitatea faptei, procurorii au solicitat și obținut arestarea preventivă a șoferiței. Ea a rămas după gratii până în decembrie 2023. Ulterior, a primit arest la domiciliu, în comuna Păltinoasa, județul Suceava, acolo unde locuia în acte.

A negat comiterea faptelor

În cursul anchetei, șoferița a negat comiterea faptelor, afirmând că în ziua de 16 iunie a stat acasă cu fiul ei de 3 ani, „părăsind locuința doar pentru a merge la cumpărături și la locul de joacă din fața blocului”.

În jurul orei 17.00, consumase 500 ml de bere, a spus. În dimineața zilei următoare, mersese la cofetărie, pentru a cumpăra un tort.

Judecătorii au remarcat atitudinea nepotrivită a lui Ghervase. Ea a negat inițial comiterea faptelor și a avut un comportament zeflemitor.

Ghervase a părăsit spitalul desculță, a doua zi după accident. La audieri a oferit informații false despre vârsta și situația sa (că are 26 de ani în loc de 39 de ani, că nu are copii – are doi, că este studentă și locuiește la cămin).

A afirmat că în rechizitoriu există „neconcordanțe și câteva lucruri neadevărate”, solicitând ca dosarul să fie mutat la altă instanță, „pentru a fi judecată corect”.

„Îmi pare rău, dar, dacă nu s-a auzit, înseamnă că nu am vorbit suficient de tare”

A precizat că regretă situația, dar formularea sa a fost batjocoritoare pentru victime. „Îmi pare rău, am mai spus-o și în trecut, dar, dacă nu s-a auzit, înseamnă că nu am vorbit suficient de tare”.

„Vă deranjează așa mult zâmbetul meu? Nu puteţi să vă ţineţi şedinţa?”, a spus ea, la un moment dat, în instanță.

Chiar și atunci când i s-a atras atenția să își modereze comportamentul, răspunsul său neadecvat – „Vă deranjează așa mult zâmbetul meu? Nu puteţi să vă ţineţi şedinţa?” – a continuat să sublinieze aceeași atitudine nefirească, neadecvată și imatură.

„Dădea ochii peste cap și râdea tot timpul”

La un moment dat, soția uneia dintre victime a renunțat să mai participe la termenele de judecată, pentru că inculpata o sfida, „dând ochii peste cap” și râzând tot timpul.

Expertiza psihiatrică a stabilit că femeia avea discernământ. Lipsa de empatie a fost reținută de judecători în evaluarea finală.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța a stabilit daune morale de 557.000 euro și 75.000 lei pentru familiile victimelor.

Ghervase nu va mai avea dreptul să conducă timp de 5 ani după eliberare.

Aceasta este una dintre cele mai severe pedepse date în România pentru un accident rutier mortal.

