Filmarea în care un bărbat refuză să coboare din mașină, blochează ușa pentru ca poliția și jandarmeria să nu poată ajunge la el, demarează și lovește alte două mașini, după care fuge de autorități a devenit virală.

Joi dimineață, la 11 ore de la incident, bărbatul a fost prins și reținut de polițiștii de la Secția 19 din cartierul Rahova.

Vizionând imaginile, un șofer a recunoscut mașina ca fiind cea care era să intre în automobilul său cu doar o zi înainte.

„Era să mă tamponeze în intersecția de la restaurantul «Doina». Mergeam spre berăria H dinspre strada Ion Mincu, la un concert. Am oprit la semaforul de la intersecție la roșu. Când s-a făcut verde am plecat, iar individul a apărut de nu știu unde și a venit pe banda mea. Am frânat ca să nu mă lovească. La următoarea intersecție – cea cu statuia, care este un giratoriu – i-am văzut numerele Mercedesului”, povestește bărbatul, sub protecția anonimatului.

„Conducea agresiv într-un mod nejustificat. E un pericol public”, adaugă el.

Pe site-ul 4id, unde șoferii pot reclama comportamente inadecvate din partea altor participanți la trafic, un utilizator a reclamat că șoferul mașinii este „agresiv și injurios”.

Incidentul de la Tineretului

Peste o zi, bărbatul a fost oprit de polițiștii aflați în intersecția bulevardelor Tineretului – Șincai din București după ce încălcase mai multe reguli de circulație.

N-a răspuns când polițistul i-a cerut să coboare. A făcut mici manevre spate-față, apoi, au ajuns acolo patru jandarmi și unul dintre aceștia a încercat să-i spargă geamul, dar fără succes.

Bărbatul a lovit o a doua mașină și apoi a demarat către bd. Șincai, fiind aproape să lovească pietonii care traversau regulamentar spre Parcul Tineretului. Mașina a fost găsită încă de miercuri seara, abandonată, iar el a fost reținut în dimineața zilei de joi, 27 octombrie.

