Reîntâlnire emoținantă după 76 de ani. Un veteran al armatei americane s-a revăzut cu trei italieni pe care era să-i împuște când erau copii, în al Doilea Război Mondial

Veteranul american Martin Adler și-a îndeplinit visul după ce fiica lui a postat pe un site de veterani o fotografie din 1944, cu tatăl ei soldat și cei trei copii. Bărbatul dorea să afle dacă acei copii mai trăiesc.

Duminică seara, Martin, care locuiește în Florida, a vorbit din nou după 76 de ani cu Bruno, Mafalda și Giuliana Naldi, care aveau șapte, șase, respectiv trei ani atunci când s-au întâlnit în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

„Este o poveste frumoasă care a stârnit un interes enorm”, spune italianul Matteo Incerti, un jurnalist care a publicat mai multe cărți în care a relatat astfel de revederi.

El a postat poza veche a fostului soldat american pe contul său de Facebook joia trecută. Și trei zile mai târziu, frații italieni vorbeau cu veteranul american la telefon dintr-un oraș mic, nu departe de satul copilăriei lor.

Într-un interviu cu fiica soldatului și acest scriitor italian, Martin Adler își amintește perfect toamna lui 1944 când se afla însoțit de un alt soldat, John Bronsky: „Tăcerea a domnit, nu știam dacă nemții au plecat cu adevărat, dacă s-au retras sau dacă ne așteptau în ascunzătoare să ne pună o capcană”.

„Am intrat în casă. Era un coș mare cu zgomote ciudate care ieșeau din el. Eu și John aveam deja degetul pe trăgaci gata să tragă, ar fi putut fi germani”, a rememorat americanul Martin Adler.

„Bambini, bambini!”, a început să urle o mamă panicată. Cei trei copii ai ei au fost apoi scoși din coș.

Ușurat că nu au tras, soldatul a dorit să imortalizeze momentul, făcând o fotografie împreună cu cei trei copii, Bruno, Mafalda și Giuliana – folosind o cameră pe care o avea cu el. În prealabil, mama lor ceruse să-și îmbrace copiii în cele mai bune haine.

„A fost cel mai fericit moment din amintirile mele din acest iad de război”, descrie Martin Adler, a cărui fiică Rachelle a postat prima dată vechea fotografie cu Martin și cei trei copii italieni pe un site de veterani din SUA, în speranța că îi va regăsi pe aceștia, chiar dacă tatăl său nu-și amintea exact orașul în care s-a petrecut episodul.

Jurnalistul Matteo Incerti, în spate, cu Bruno, Mafalda și Giuliana Naldi la începutul acestei săptămâni Fotografie: Facebook / Matteo Incerti

Apelul soldatului transmis în Italia a fost publicat sâmbătă în ziarele locale.

„Puloverul pe care îl port în fotografie a fost făcut de mama mea, când am văzut fotografia am spus imediat ‘sunt eu’, a spus Bruno, cel mai mare dintre copii, care are acum 83 de ani, intervievat fiind de știrile TG1 TV.

„Ciao bambini!”, a exclamat Martin Adler la telefon. „Sunt Mafalda”, a spus o femeie în vârstă de 82 de ani, purtând o mască.

Martin Adler debarcase la Napoli în martie 1944 și a luptat în Italia până în 1945.



