Un incident care a zguduit comunitatea internațională a avut loc în sudul Libanului, unde un soldat al armatei israeliene a fost surprins într-o fotografie în timp ce ataca cu un ciocan o statuie a lui Iisus Hristos.

Imaginea, publicată de jurnalistul palestinian Younis Tirawi pe 19 aprilie, a devenit rapid virală pe internet, acumulând peste 10 milioane de vizualizări.

Fotografia, care a stârnit indignare globală, a fost realizată într-un sat creștin situat lângă graniță, în Debl, districtul Bint Jbeil.

„Nu putem confirma ce s-a întâmplat deoarece nu putem accesa zona unde se află crucea, din cauza prezenței armatei israeliene. În prezent, investigăm”, a explicat primarul din Debl, Aql Naddaf.

Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Ministrul de externe al Israelului, Gideon Saar, a condamnat incidentul drept „grav și rușinos” și a salutat deschiderea unei anchete.

Premierul Benjamin Netanyahu s-a declarat „șocat și îndurerat” de acest act, subliniind că „Israelul respectă libertatea religioasă pentru toți” și că „populația creștină înflorește aici, spre deosebire de alte părți din Orientul Mijlociu”. Netanyahu a promis măsuri disciplinare stricte împotriva persoanei implicate.

Într-un comunicat emis luni dimineață, armata israeliană a confirmat autenticitatea fotografiei și a anunțat demararea unei anchete interne.

„Vom lua măsurile adecvate împotriva celor implicați, conform concluziilor anchetei”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF, Nadav Shoshani.

Armata a adăugat că intenționează să ajute comunitatea locală să restaureze statuia și a subliniat că nu are intenția de a deteriora infrastructura civilă sau simbolurile religioase.

Acest incident vine în contextul altor profanări documentate în timpul ofensivei israeliene din toamna anului 2024, cum ar fi distrugerea mănăstirii din Deir Mimas și a unei alte statui religioase din Yaroun.

