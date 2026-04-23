Ashkan „Ash” Thibodeaux, 5 ani, este în stare gravă după ce a sărit într-un râu înghețat din Itasca County, Minnesota, SUA, pentru a-și salva fratele mai mic, Wyatt, 4 ani, în Duminica Paștelui.

Incidentul dramatic s-a petrecut în timp ce cei doi frați explorau împreună zona. Wyatt a căzut accidental în apa înghețată, dar „Ash”, fără să ezite, a sărit imediat pentru a-l trage înapoi la mal.

După ce și-a salvat fratele, băiatul de 5 ani a întâmpinat dificultăți în a ieși din apă și a fost tras de curent. Echipele de urgență și poliția locală au intervenit și l-au scos din râu, însă băiatul a avut nevoie de resuscitare timp de peste 6 ore, fiind ulterior transportat de urgență cu elicopterul la un spital din Minneapolis.

„Ashkan nu a ezitat nici măcar o secundă”, se arată pe pagina GoFundMe creată pentru a strânge fonduri în sprijinul recuperării sale.

A văzut pericolul și a sărit să-și salveze fratele, ghidându-l spre siguranță și salvându-i viața. Acum, Ashkan luptă pentru propria viață.

Ash a fost plasat pe suport vital timp de peste 24 de ore până când corpul său a început să-și revină. „Ashkan primește cea mai bună îngrijire posibilă”, se mai menționează pe pagina GoFundMe.

Un băiețel de 5 ani luptă pentru viața lui, după ce și-a salvat fratele mai mic de la înec într-un pârâu înghețat, în SUA: „Nu a ezitat nicio secundă”
Ash juca deja hochei la o echipă locală

Drumul spre recuperare va fi lung și plin de provocări emoționale și financiare pentru familia micuțului. Tatăl lui Ash, Nick Adams, a oferit actualizări despre starea copilului pe site-ul CaringBridge.org.

Într-o postare din 17 aprilie, acesta a scris: „Un alt pas mare înainte pentru Ash astăzi! Ficatul său funcționează bine, iar medicii i-au putut administra Tylenol pentru a-i regla temperatura. Funcția renală se menține, iar până acum nu a fost nevoie să revină pe dializă. Tubul de respirație i-a fost scos, iar acum îi putem auzi din nou vocea plină de viață”.

Adams a adăugat că băiatul începe să răspundă la întrebări cu „da” și „nu” și chiar a rostit cuvântul „pat” într-un moment de luciditate.

Atât de multe progrese și atâtea motive de speranță. Astăzi a fost prima zi în care Ash a părut să înțeleagă toate inimioarele verzi trimise de colegii săi, pozele de pe pereți, urările de bine, baloanele și plușurile.

Familia a creat campania de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale, transportul, cazarea și alte nevoi esențiale pe durata recuperării lui Ash.

„Curajul lui Ashkan ne amintește tuturor de puterea iubirii și a altruismului. Acum, este rândul nostru să fim alături de el și de familia sa”, se specifică pe pagina de donații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Viva.ro
Unica.ro
Elle.ro
gsp
GSP.RO
GSP.RO
Parteneri
Libertateapentrufemei.ro
Avantaje.ro
Tvmania.ro
Alte știri

Știri România 07:56
Știri România 07:53
Parteneri
Adevarul.ro
Fanatik.ro
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Parteneri
Elle.ro
Unica.ro
Viva.ro
Monden

Stiri Mondene 07:19
Stiri Mondene 22 apr.
Parteneri
TVMania.ro
ObservatorNews.ro
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
GSP.ro
GSP.ro
Parteneri
Mediafax.ro
StirileKanalD.ro
Wowbiz.ro
Promo
Advertorial
Advertorial
Parteneri
Wowbiz.ro
Mediafax.ro
KanalD.ro
Politic

Politică 06:35
Politică 22 apr.
Parteneri
ZiaruldeIasi.ro
Fanatik.ro
Spotmedia.ro
