Ashkan „Ash” Thibodeaux, 5 ani, este în stare gravă după ce a sărit într-un râu înghețat din Itasca County, Minnesota, SUA, pentru a-și salva fratele mai mic, Wyatt, 4 ani, în Duminica Paștelui.
Incidentul dramatic s-a petrecut în timp ce cei doi frați explorau împreună zona. Wyatt a căzut accidental în apa înghețată, dar „Ash”, fără să ezite, a sărit imediat pentru a-l trage înapoi la mal.
După ce și-a salvat fratele, băiatul de 5 ani a întâmpinat dificultăți în a ieși din apă și a fost tras de curent. Echipele de urgență și poliția locală au intervenit și l-au scos din râu, însă băiatul a avut nevoie de resuscitare timp de peste 6 ore, fiind ulterior transportat de urgență cu elicopterul la un spital din Minneapolis.
„Ashkan nu a ezitat nici măcar o secundă”, se arată pe pagina GoFundMe creată pentru a strânge fonduri în sprijinul recuperării sale.
A văzut pericolul și a sărit să-și salveze fratele, ghidându-l spre siguranță și salvându-i viața. Acum, Ashkan luptă pentru propria viață.
Ash a fost plasat pe suport vital timp de peste 24 de ore până când corpul său a început să-și revină. „Ashkan primește cea mai bună îngrijire posibilă”, se mai menționează pe pagina GoFundMe.
Drumul spre recuperare va fi lung și plin de provocări emoționale și financiare pentru familia micuțului. Tatăl lui Ash, Nick Adams, a oferit actualizări despre starea copilului pe site-ul CaringBridge.org.
Într-o postare din 17 aprilie, acesta a scris: „Un alt pas mare înainte pentru Ash astăzi! Ficatul său funcționează bine, iar medicii i-au putut administra Tylenol pentru a-i regla temperatura. Funcția renală se menține, iar până acum nu a fost nevoie să revină pe dializă. Tubul de respirație i-a fost scos, iar acum îi putem auzi din nou vocea plină de viață”.
Adams a adăugat că băiatul începe să răspundă la întrebări cu „da” și „nu” și chiar a rostit cuvântul „pat” într-un moment de luciditate.
Atât de multe progrese și atâtea motive de speranță. Astăzi a fost prima zi în care Ash a părut să înțeleagă toate inimioarele verzi trimise de colegii săi, pozele de pe pereți, urările de bine, baloanele și plușurile.
Familia a creat campania de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale, transportul, cazarea și alte nevoi esențiale pe durata recuperării lui Ash.
„Curajul lui Ashkan ne amintește tuturor de puterea iubirii și a altruismului. Acum, este rândul nostru să fim alături de el și de familia sa”, se specifică pe pagina de donații.
