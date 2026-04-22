I-a atras atenția ultimului dictator al Europei

Ultimul dictator al Europei și aliatul lui Putin, Lukașenko, ar avea o relație cu o femeie mai tânără decât el cu aproape o jumătate de secol, deținătoare a unui titlu de frumusețe. Președintele belarus, aflat la putere de aproape 32 de ani, a fost asociat cu modelul Aliya Korotkaia.

Aparițiile tot mai dese la evenimentele oficiale și la întâlnirile de rang înalt au plasat-o în centrul atenției, mai ales în contextul relatărilor despre relația sa cu președintele Belarusului.

Publicația Buro notează că tânăra i-ar fi atras atenția lui Lukașenko în timpul unui concurs de frumusețe, o practică deja obișnuită pentru liderul de la Minsk. Mai mult, prezența ei lângă președinte a devenit o constantă la evenimentele oficiale.

Amanta președintelui, scrie presa rusă

Din datele apărute în presă, Korotkaia a fost văzută constant în anturajul lui Lukașenko începând cu anul trecut, participând la evenimente precum partide de hochei sau balul de Revelion al acestuia. Tânăra are legături și cu Școala Națională de Frumusețe, instituție aflată sub patronajul statului.

Speculațiile au fost alimentate și de presa rusă, care o descrie pe tânăra de 22 de ani drept amanta președintelui. Recent, aceștia au fost văzuți la un meci de hochei, moment în care Lukașenko i-a dăruit tinerei jucării de pluș, conform surselor citate de Bloknot.

Un canal media din Rusia confirmă relația dintre președinte și modelul Aliya Korotkaia, subliniind diferența uriașă de vârstă. Tânăra, fostă participantă la Miss BRICS, este descrisă drept noua favorită a lui Lukașenko, acesta fiind cu jumătate de secol mai în vârstă decât ea.

Este căsătorit oficial cu Galina

Deși este căsătorit oficial cu Galina încă din tinerețe, Lukașenko trăiește separat de soția sa de peste trei decenii. Istoricul său amoros include și alte tinere celebre, precum Maria Vasilevici, alături de care s-a afișat public la numeroase evenimente internaționale, în ciuda diferenței de vârstă de peste 40 de ani.

În lipsa unei confirmări oficiale, legătura dintre cei doi rămâne la stadiul de speculație, susținută însă de numeroasele dovezi ale prezenței lor comune în spațiul public. Cazul atrage atenția nu doar prin prisma diferenței de vârstă, ci și prin poziția controversată a liderului de la Minsk pe scena politică mondială.

